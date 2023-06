QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de La capitale s'anime, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) vous invite à visiter gratuitement l'Observatoire le 22 juin. Venez admirer une vue 360e exceptionnelle pour découvrir la capitale sous un autre angle. Cette journée marque aussi le 28e anniversaire de la CCNQ. Soyez à l'affût de nos autres activités durant la saison estivale.

Visitez gratuitement l’Observatoire de la capitale le 22 juin 2023. (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec) L’Observatoire de la capitale offre la plus haute vue sur Québec à 221 mètres d’altitude. (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

Une visite à l'Observatoire permet de s'attarder à plusieurs points d'intérêts de Québec à travers quatre façades entièrement vitrées. Situé au 31e étage de l'édifice Marie-Guyart, l'Observatoire est un lieu de prédilection pour admirer la capitale de son plus haut point d'observation à 221 mètres d'altitude.

C'est aussi l'occasion de découvrir l'exposition Horizons, un parcours illustré et immersif qui explore différentes thématiques en lien avec notre société, notre histoire et notre culture. Un jeu-questionnaire est aussi proposé pour tester les connaissances de nos jeunes visiteurs. Nos guides-animateurs seront également sur place le 22 juin pour vous informer et répondre à vos questions.

L'Observatoire est ouvert de 10h à 19h le 22 juin. Les places sont limitées, mais aucune réservation n'est nécessaire pour la journée portes ouvertes. Le principe du premier arrivé premier servi, sera appliqué. Pour d'autres informations sur l'Observatoire de la capitale, visitez notre site web.

L'Observatoire de la Capitale est situé au 1035, De La Chevrotière, au cœur de la colline Parlementaire. Il offre la plus haute vue sur le panorama de la capitale.

