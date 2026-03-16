La Cantine pour tous lance son premier balado : « À table avec La Cantine pour tous »

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - La Cantine pour tous dévoile aujourd'hui « À table avec La Cantine pour tous », sa première série de balados. Tournée lors du dernier colloque annuel du collectif en octobre 2025, cette série est pensée pour mettre en lumière la force du collectif et les initiatives qui réinventent l'alimentation solidaire, elle donne la parole à celles et ceux qui bâtissent un Québec où tout le monde peut bien manger, au bon moment.

« Seuls, on n’aurait jamais pu faire ça. Ensemble, c’est devenu possible. » C’est avec cette conviction que s’ouvre le tout premier épisode d’ « À table avec La Cantine pour tous », une série de balados tournée lors du colloque annuel des membres du collectif en octobre 2025. Un retour aux origines. Speed Speed

Dans ce premier épisode, Mireille Jetté, directrice générale adjointe de La Cantine pour tous, réunit deux acteurs clés de l'histoire de l'organisation :

Donald Boisvert, directeur général de La Corbeille et président du conseil d'administration de La Cantine pour tous au moment du tournage ;

Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

Ensemble, ils reviennent sur l'évolution du collectif, de ses débuts modestes jusqu'à la mise en œuvre de programmes structurants aujourd'hui déployés à l'échelle provinciale.

Un épisode qui replonge dans les origines du modèle québécois d'alimentation solidaire

Avec authenticité et humour, les invités racontent les réalités du terrain, les décisions audacieuses et la persévérance qui ont façonné La Cantine pour tous.

« On a commencé dans une sacristie, sans argent, mais avec une conviction : nourrir les enfants. Aujourd'hui, on parle d'un collectif provincial structuré, avec une véritable vision d'avenir. » -- Donald Boisvert, directeur général de La Corbeille Bordeaux-Cartierville et président du CA de La Cantine pour tous au moment du tournage.

Ce premier épisode explore plusieurs moments clés :

la création du collectif La Table des écoliers, à l'origine de La Cantine pour tous ;

les premières réflexions autour d'un programme universel de repas scolaires ;

les projets pilotes ayant mené à La Cantine dans les écoles ;

l'effet accélérateur de la pandémie sur le travail collectif ;

la naissance du programme La Cantine à domicile, désormais en croissance constante.

L'esprit de La Cantine pour tous : innover, collaborer et viser l'impact collectif

« Ce qui nous caractérise, c'est la force du collectif. Seuls, aucun organisme n'aurait pu nourrir des milliers de personnes pendant la pandémie. Ensemble, c'est devenu possible. »

-- Thibaud Liné, directeur général

« Ce balado donne accès aux coulisses de notre travail collectif. C'est une façon de mettre un visage et une voix sur l'impact que nous construisons ensemble. »

-- Mireille Jetté, animatrice du balado et directrice générale adjointe de La Cantine pour tous.

Les trois intervenants se projettent aussi dans l'avenir : où pourrait être La Cantine pour tous dans 10 ans ? Quels nouveaux publics ? Quels nouveaux programmes ? Une réflexion inspirante pour nourrir, rassembler et faire grandir notre impact collectif.

Une série qui fait entendre la voix de celles et ceux qui transforment l'alimentation au Québec

Chaque épisode mettra en lumière des membres-traiteurs, partenaires de notre collectif.. La série offrira une perspective unique sur la sécurité alimentaire, l'économie sociale et les initiatives collectives qui ont un impact dans les communautés..

Écouter le premier épisode. Disponible maintenant sur la chaîne YouTube de La Cantine pour tous.

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous est un collectif qui fédère des organisations d'économie sociale et solidaire partageant une volonté d'agir ensemble pour contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire et d'autres enjeux en alimentation sur leurs territoires. À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. La Cantine pour tous aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire.

SOURCE La Cantine pour tous

Renseignements et demande d'entrevues : Chloé Plénet, directrice des communications, La Cantine pour tous, 514 677-7451, [email protected]