LONDON, ON, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui une série de fusions de fonds communs de placement prenant effet le 24 avril 2026 ou autour de cette date (les « fusions proposées »), sous réserve de l'approbation des porteurs de parts. Les fusions proposées visent généralement à améliorer et à simplifier la gamme de fonds pour les conseillers et leurs clients. Toutes les fusions proposées se feront en franchise d'impôt.

« Nous visons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs en simplifiant la gamme de produits sur laquelle les conseillers s'appuient. En simplifiant notre offre, ces fusions devraient faciliter la navigation pour les investisseurs et les conseillers, et leur permettre de trouver plus facilement des solutions adaptées à leurs besoins », commente Sam Febbraro, président et chef de la direction de Gestion de placements Canada Vie limitée.

Fusions proposées :

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie Fonds de croissance canadienne Canada Vie Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie Fonds de revenu stratégique Canada Vie Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie Fonds de valeur canadienne Canada Vie Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie Fonds de revenu stratégique Canada Vie Fonds d'actions américaines de transition vers de faibles émissions de carbone Canada Vie Fonds d'actions américaines ESG Canada Vie Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie Fonds concentré d'actions internationales Canada Vie Fonds d'actions internationales Canada Vie Fonds concentré d'actions de marchés émergents Canada Vie Fonds d'actions à grande capitalisation de marchés émergents Canada Vie

Le comité d'examen indépendant de chacun des fonds a recommandé les fusions proposées précitées, après avoir établi que si celles-ci sont mises en œuvre, elles aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds dissous.

Le 10 avril 2026 ou autour de cette date se tiendront des assemblées extraordinaires au cours desquelles les porteurs de parts seront invités à approuver les fusions proposées. Le 9 mars 2026 ou autour de cette date, une lettre de notification et d'accès et un formulaire de procuration seront envoyés par la poste à tous les investisseurs inscrits aux registres le 25 février 2026.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Relations avec les médias, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected]