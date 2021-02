« Les petites entreprises sont au cœur des communautés où nous vivons et elles peinent à se maintenir à flot, car la pandémie se poursuit et les restrictions en matière de santé publique doivent être maintenues », indique Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, à la Canada Vie. « La persévérance, la détermination et la créativité dont elles font preuve pour demeurer ouvertes sont une grande source d'inspiration. Nous savons que cette aide financière changera la donne pour ces entreprises qui ont plus que jamais besoin de soutien. »

Le programme Coup de pouce aux entreprises a été annoncé en octobre 2020. Il a été très bien accueilli, car près de 4 000 demandes ont été reçues au cours de la période d'inscription de deux semaines.

« Les propriétaires de petites entreprises investissent tout ce qu'ils possèdent dans leur entreprise, et les dons versés dans le cadre du programme Coup de pouce aux entreprises permettent de leur redonner une partie de ce qui leur revient », explique Perrin Beatty, président et chef de la direction à la Chambre de commerce du Canada. « L'entraide est le moyen que prennent les Canadiens pour gérer cette crise, et la Canada Vie prêche par l'exemple. De plus en plus, nous voyons des entreprises prendre l'initiative d'aider le Canada à se rétablir. Nous sommes fiers de constater que la Canada Vie, qui est membre de la Chambre de commerce du Canada, fait partie de ces entreprises. »

Voici les 12 entreprises qui reçoivent un don :

