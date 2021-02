« À la Canada Vie, nous sommes toujours à la recherche de programmes et d'initiatives qui favorisent le bien-être financier, physique et mental des Canadiens », affirme Marie-Pierre Tremblay, directrice générale, Développement des marchés du Québec, Client collectif, Canada Vie. « Le programme d'encadrement de la santé découle d'un programme axé sur la gestion du diabète et l'offre de conseils en matière de médicaments qui a été lancé en collaboration avec Shoppers Drug Mart en 2013 et qui a fait ses preuves. En élargissant la portée du programme, nous entendons tirer parti des réussites antérieures pour nous attaquer à certaines lacunes connues en matière de soins et pour donner aux participants de régime les moyens de mieux gérer leur santé. »

Le programme d'encadrement de la santé est offert par des pharmaciens, des infirmières et des diététistes à distance. Il est donc possible de s'en servir peu importe l'endroit où on se trouve. La facilité d'accès est particulièrement importante en ce moment, car elle permet aux employeurs de continuer à soutenir leurs employés pendant la pandémie de COVID-19.

Ce programme est supervisé par l'équipe Solutions Santé de ShoppersMC, un groupe qui a été formé pour aider les employeurs et les assureurs à fournir des garanties pour soins médicaux plus économiques et durables, en misant sur l'amélioration du bien-être des employés pour éventuellement générer des retombées positives sur leur santé. Voici quelques-uns des outils offerts dans le cadre du programme : les services de coaching en matière de santé, le régime d'assurance-médicaments HealthWATCHMD et le programme de cannabis médical.

« Notre mission est d'aider les Canadiens à vivre une belle vie. Il faut donc leur offrir les outils dont ils ont besoin pour bien gérer leur santé globale », affirme Barbara Carnegie, vice-présidente, Partenariats avec les tiers payeurs, Shoppers Drug Mart. « Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens ont besoin d'avoir facilement accès à des ressources qui les aident à gérer leurs problèmes de santé. Les employeurs participants ainsi que les pharmaciens, les infirmières et les diététistes de notre équipe d'encadrement de la santé peuvent fournir aux employés et à leurs personnes à charge le soutien nécessaire pour prévenir l'apparition de certaines maladies et pour s'occuper plus efficacement de leur santé. »

Selon le Sondage Sanofi sur les soins de santé1, le taux de maladies chroniques est passé de 37 pour cent à 58 pour cent de 2007 à 2020. Pour les employeurs qui offrent des régimes de garanties collectives, cette augmentation a probablement entraîné une hausse des coûts liés aux médicaments sur ordonnance et à la protection pour invalidité de courte durée (ICD), mais aussi une baisse de la productivité des employés.

Voici ce que révèlent d'autres sondages menés dans notre secteur récemment :

Les maladies chroniques représentaient 68 pour cent des dépenses globales en matière de médicaments. 2

La durée moyenne des absences en raison d'une ICD était de 49 jours par demande de règlement. 3

Trente-huit pour cent des employés souffrant de maladies chroniques ont déclaré s'être absentés du travail ou avoir eu plus de difficulté à faire leur travail.4

En offrant ce programme d'encadrement de la santé, la Canada Vie continue à soutenir les répondants et les participants de régime, grâce à des programmes et à des initiatives axés sur l'amélioration du bien-être global des Canadiens.

1 Sondage Sanofi sur les soins de santé de 2007, 2018 et 2020 2 2016-2019 - Analyse des générateurs de coût des demandes de règlement de médicaments des régimes d'assurance privés, un rapport de Médicaments novateurs Canada 3 Examining the comparative incidence and costs of physical and mental health-related disabilities in an employed population, Journal of Occupational and Environmental Medicine (en anglais seulement) 4 Sondage Sanofi sur les soins de santé de 2020

À propos de Shoppers Drug Mart Inc.

Shoppers Drug Mart Inc. est l'un des noms les plus reconnus du secteur canadien du commerce de détail. La société octroie des licences de pharmacies de détail qui offrent une gamme complète de services et qui sont exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les quelque 1 300 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie aussi des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques médicales exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient Cannabis médical de ShoppersMC (une plateforme en ligne pour la vente de cannabis médical), le Réseau de santé spécialisé par Shoppers Drug MartMC (un prestataire de services de distribution de médicaments spécialisés, de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients) et Solutions Santé de ShoppersMC (un regroupement qui vise à offrir aux employés des garanties pour soins médicaux économiques et durables). Pour en savoir plus, visitez www.morewaystobenefit.ca/fr. Shoppers Drug Mart est une division d'exploitation indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties collectives qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et le public, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, Téléphone : 204 391-8515, [email protected]; Shoppers Drug Mart : [email protected]