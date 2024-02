La remise annuelle des trophées FundGrade A+MC a récompensé 27 fonds distincts et 4 fonds communs de placement

LONDON, ON, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui que plus de 30 de ses fonds de placement ont été récompensés par Fundata Canada Inc. au moyen de trophées FundGrade A+MC remis lors de la cérémonie tenue le 1er février.

La Canada Vie est déterminée à devenir l'un des fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine de premier plan au Canada. Pour ce faire, nous élargissons l'accès aux conseils. Ces trophées reconnaissent le fait que nous appuyons les conseillers en leur fournissant les outils et les produits nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers.

« C'est un honneur de voir encore une fois un si grand nombre de nos solutions de placement récompensées lors de la remise des trophées FundGrade A+MC de 2023 - dont certaines ont été reconnues plusieurs années de suite », a déclaré Steve Fiorelli, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine. « Nous sommes résolus à aider nos clients à atteindre leurs objectifs. À cette fin, nous proposons notamment des outils et des capacités aux conseillers pour les aider à soutenir les clients dans leur parcours financier. »

Nous visons à offrir aux conseillers et à leurs clients des solutions de gestion de patrimoine à rendement élevé grâce à notre approche faisant appel à des gestionnaires multiples, qui s'appuie sur plusieurs styles de gestion, philosophies de placement et stratégies de gestion du risque.

Le trophée FundGrade A+ est un prix très convoité dans le secteur canadien des fonds de placement. Il est attribué chaque année aux fonds de placement qui ont maintenu un rendement rajusté en fonction du risque constant et exceptionnel tout au long de l'année. En effet, seulement 6 pour cent des fonds de placement offerts au Canada ont reçu cette reconnaissance.

Apprenez-en davantage sur nos fonds.

Fonds communs de placement

Nom du fonds Catégorie Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie Équilibré canadien Fonds de valeur canadienne Canada Vie Actions canadiennes Fonds d'actions de marchés émergents Canada Vie Actions mondiales et régionales Fonds de métaux précieux Canada Vie Actions sectorielles

Le Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie a été récompensé pour le rendement exceptionnel du fonds lors de la remise des trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Actions canadiennes équilibrées, sur un total de 379 fonds. Le rendement de la série A du fonds pour la période close le 31 décembre 2023 se présente comme suit : 8,46 % (1 an), 5,37 % (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans) et 6,17 % (depuis la création du fonds le 9 septembre 2020).

Le Fonds de valeur canadienne Canada Vie a été récompensé pour le rendement exceptionnel du fonds lors de la remise des trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie Actions canadiennes, sur un total de 709 fonds. Le rendement de la série A du fonds pour la période close le 31 décembre 2023 se présente comme suit : 7,74 % (1 an), 14,06 % (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans) et 18,65 % (depuis la création du fonds le 25 mai 2020).

Le Fonds d'actions de marchés émergents Canada Vie a été récompensé pour le rendement exceptionnel du fonds lors de la remise des trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie des fonds d'actions des marchés émergents parmi un total de 313 fonds. Le rendement de la série A du fonds pour la période close le 31 décembre 2023 se présente comme suit : 14,68 % (1 an), 0,26 % (3 ans), 5,70 % (5 ans), 5,03 % (10 ans) et 6,14 % (depuis la création du fonds le 9 août 2002).

Le Fonds de métaux précieux Canada Vie a été récompensé pour le rendement exceptionnel du fonds lors de la remise des trophées FundGrade A+ 2023 de Fundata dans la catégorie des fonds de métaux précieux parmi un total de 73 fonds. Le rendement de la série A du fonds pour la période close le 31 décembre 2023 se présente comme suit : 3,59 % (1 an), -4,10 % (3 ans), 12,66 % (5 ans), 10,36 % (10 ans) et 9,12 % (depuis la création du fonds le 16 août 2013).

Fonds distincts de la Canada Vie

Nom du fonds Catégorie Fidelity Frontière Nord Actions Croissance américaine Actions américaines Croissance toutes capitalisations américaines Actions américaines Valeur américain1 Actions américaines Fondateurs d'actions mondiales Actions étrangères Concentré d'actions internationales Actions mondiales et régionales Équilibré neutre canadien Équilibré Équilibré de valeur mondiale Équilibré Portefeuille Fidelity Revenu mondial Équilibré Revenu modéré Mackenzie2 Solution de portefeuille Équilibré Fidelity2 Solution de portefeuille Revenu modéré Fidelity1 Solution de portefeuille Fidelity Étoile du Nord2 Solution de portefeuille Actions de marchés émergents Fonds spécialisés Croissance principalement canadienne Actions canadiennes Valeur américain1 Actions américaines Croissance moyennes capitalisations américaines Actions étrangères Croissance équilibrée canadienne Équilibré Équilibré d'excellence canadienne Équilibré Portefeuille durable prudent Équilibré Équilibré Mackenzie Solution de portefeuille Obligations canadiennes Revenu fixe Obligations de sociétés canadiennes Revenu fixe Revenu à taux variable Revenu fixe Valeur principalement canadienne Actions canadiennes Occasions mondiales de croissance Actions étrangères Profil 2050 Solution de portefeuille

___________________________________________ 1 Le fonds distinct Valeur américain a été récompensé dans les gammes de fonds de la Canada Vie et de la Great-West. 2 À noter : Ce fonds de la gamme de fonds distincts de la Canada Vie est actuellement fermé aux nouveaux investisseurs.

FundGrade A+MC est utilisé avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées FundGrade A+MC sont remis annuellement par Fundata Canada Inc. dans le but de reconnaître la « crème de la crème » des fonds de placement canadiens. La méthode de calcul FundGrade A+MC est complémentaire aux notes FundGrade mensuelles, et les calculs sont effectués à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement rajusté en fonction du risque, lequel est mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio Sortino et le ratio d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé de manière individuelle pour toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite pondérés de manière égale afin de calculer une note FundGrade mensuelle. La première tranche de 10 % des fonds obtient une note A; la tranche suivante de 20 % des fonds obtient une note B; la tranche suivante de 40 % des fonds, une note C; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note D et la dernière tranche de 10 % des fonds, une note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. FundGrade A+MC utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC), dans le cadre duquel chaque note FundGrade mensuelle de « A » à « E » obtient un pointage de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant une MPC de 3,5 ou plus reçoit un trophée FundGrade A+MC. Les notes FundGrade peuvent changer chaque mois. Pour obtenir un complément d'information, consultez le site www.fundgradeawards.com/FR. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données présentées, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Les fonds distincts de la Canada Vie sont offerts par l'entremise d'un contrat d'assurance à capital variable établi par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total; ils tiennent compte des variations de la valeur par part et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. Gestion de placements Canada Vie limitée est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

