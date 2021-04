« L'époque où les clients devaient choisir un produit d'assurance temporaire en fonction d'une période préétablie est révolue, a expliqué Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie, précisant qu'il est possible d'attribuer à un régime n'importe quelle durée de protection entre 5 et 50 ans, jusqu'à l'âge de 85 ans. L'annonce d'aujourd'hui signifie que nous offrons à nos clients exactement ce dont ils ont besoin selon leur situation particulière. »

Ma Temporaire de la Canada VieMC procure ce qui suit :

Possibilité de modifier une protection existante, notamment en la transformant en une police d'assurance vie permanente ou en prolongeant la protection chaque année sans tarification supplémentaire

Primes abordables et fixes qui ne changeront pas pendant la période choisie

Protection personnalisable au moyen de garanties facultatives, comme la garantie en cas de décès accidentel et la garantie d'exonération des primes en cas d'invalidité

« Nous avons conçu Ma Temporaire de la Canada VieMC en pensant à nos clients, car il est important qu'ils bénéficient d'une protection abordable aussi longtemps qu'ils en ont besoin, a ajouté Paul Orlander. Une solution unique et novatrice permet aux clients d'adapter leur police selon l'évolution de leurs besoins. Qu'il s'agisse d'une protection à court terme pour un prêt auto ou d'une protection à long terme pour un prêt hypothécaire, les clients pourront déterminer la solution qui leur convient le mieux avec leur conseiller. »

Ma Temporaire de la Canada VieMC remplace les produits d'assurance vie temporaire autonome SimpIicité privilégiée, qui se déclinaient en Temporaire 10 ans, Temporaire 20 ans, Temporaire 30 ans et Temporaire jusqu'à 65 ans.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

