WINNIPEG, MB, le 19 mai 2026 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Santé Circle Health, un fournisseur de services de gestion de l'invalidité et de santé au travail.

L'entreprise Santé Circle Health se distingue par son expertise en intervention précoce, en gestion des fournisseurs et en prise en charge numérique, trois éléments qui contribuent à des résultats optimaux en matière de rétablissement et de retour au travail.

« Une gestion efficace de l'invalidité est déterminante dans notre capacité à accompagner les participants de régime et à offrir une valeur durable aux répondants de régime », a déclaré Julia McGillis, vice-présidente exécutive, Régimes de garanties et de retraite en milieu de travail à la Canada Vie. « Cette acquisition soutient notre stratégie visant à renforcer et à moderniser notre offre en matière d'invalidité, de façon à répondre aux priorités des participants et des clients. »

La Canada Vie et Santé Circle Health sont animées par un même objectif : améliorer les résultats en matière de rétablissement et aider les gens à retourner au travail et à reprendre leurs activités quotidiennes en toute confiance.

La gestion de l'invalidité est au cœur de la valeur que procurent les régimes de garanties collectives aux Canadiens, puisqu'elle a une incidence directe sur l'expérience des participants, la confiance des répondants et les résultats à long terme. Les capacités de Santé Circle Health viennent renforcer les compétences existantes de la Canada Vie en gestion de l'invalidité et créer de nouvelles occasions d'améliorer durablement les résultats.

Il n'y a présentement aucun changement pour les employés, les clients ou les fournisseurs de Santé Circle Health. L'entreprise continuera d'exercer ses activités de manière indépendante, avec son équipe de direction et ses employés actuels.

À plus long terme, la Canada Vie prévoit explorer des occasions complémentaires qui s'appuient sur les forces respectives des deux organisations et qui favorisent l'amélioration des résultats et de l'expérience pour les participants.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

À propos de Santé Circle Health

Santé Circle Health est un chef de file des services de gestion de l'invalidité et de santé au travail axés sur l'intervention précoce, l'intégration des fournisseurs et la coordination des soins.

SOURCE Canada Vie

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Relations avec les médias, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected]