TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Canada Vie bonifie son offre d'assurance vie entière avec participation en s'appuyant sur sa position dominante sur le marché afin d'offrir une flexibilité accrue et de soutenir la planification à long terme des conseillers et de leurs clients grâce à des valeurs anticipées et à long terme améliorées.

Guidée par les commentaires des conseillers et des distributeurs, et en plaçant l'intérêt à long terme des clients au cœur de ses priorités, la Canada Vie a amélioré sa gamme de produits d'assurance avec participation afin de demeurer à l'avant-garde du marché. La gamme bonifiée offre aux conseillers une plus grande flexibilité et une valeur concurrentielle plus importante à long terme, tout en aidant les clients à équilibrer leurs besoins de liquidités et leurs objectifs en matière de patrimoine au fil du temps.

« L'assurance vie entière avec participation constitue un engagement à long terme, et il est de notre responsabilité de la gérer avec rigueur et soin », a déclaré Vikram Malik, vice-président principal, Stratégie et Solutions, Produits, à la Canada Vie. « Ces améliorations visent à donner aux conseillers davantage de flexibilité et de confiance, tout en veillant à ce que les clients continuent de profiter de résultats à long terme stables, durables et bien gérés. »

L'offre bonifiée d'assurance vie entière avec participation compte parmi les plus flexibles de l'industrie et donne aux conseillers une plus grande latitude pour adapter les solutions aux objectifs uniques de chaque client. La structure de rémunération actualisée harmonise les intérêts à long terme des conseillers et de leurs clients. Ces changements protègent les propriétaires de police en réduisant le risque que les pertes dues aux déchéances se répercutent sur eux par des participations moins élevées.

Pour les clients de la Canada Vie, les polices sont conçues avec des options de modification flexibles, permettant de rajuster la protection et la stratégie au fil des événements de la vie, et d'accompagner les clients à différentes étapes sans compromettre les résultats à long terme. Toutes les options de paiement sont offertes pour l'ensemble des produits, avec la possibilité de commencer et d'interrompre les dépôts additionnels selon l'évolution de la situation financière.

La Canada Vie est un chef de file des produits d'assurance vie entière avec participation au Canada depuis près de deux siècles. Première à établir une police en 1847, la compagnie a versé des participations chaque année depuis, y compris durant des périodes de forte volatilité des marchés. Aujourd'hui, la Canada Vie gère le plus important compte de participation ouvert au pays, totalisant 61,9 milliards de dollars. La nouvelle gamme de produits d'assurance vie entière avec participation est offerte à compter du 6 avril 2026.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

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SOURCE Canada Vie