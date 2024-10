Les conseillers de Primerica Canada distribueront des fonds distincts de la Canada Vie sur de nouveaux marchés

WINNIPEG, MB, le 4 oct. 2024 /CNW/ - La Canada Vie et La Compagnie d'Assurance-Vie Primerica du Canada ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente de distribution qui permettra aux conseillers de Primerica Canada d'avoir accès à une sélection triée sur le volet de fonds distincts de la Canada Vie. Cette entente stratégique élargira l'accès aux fonds distincts pour les Canadiens du marché de masse qui était auparavant négligé.

Logo : Primerica Canada (Groupe CNW/Canada Vie)

« L'objectif de la Canada Vie est de contribuer à élargir l'accès aux conseils à un plus grand nombre de Canadiens, car nous savons que lorsque les familles peuvent collaborer avec un conseiller, elles s'en portent mieux », a déclaré Blaine Shewchuk, vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel, Canada Vie.

« Grâce à l'accès à la gamme de fonds distincts de premier plan de la Canada Vie, les conseillers de Primerica Canada seront en mesure d'aider leurs clients à réaliser leurs ambitions de croissance, dans le cadre d'un investissement qui offre à la fois des garanties et une protection contre les créanciers. En même temps, cette entente s'appuie sur nos plans visant à accueillir un plus grand nombre de conseillers partout au Canada, en offrant un soutien qui les aide à réussir et à faire croître leurs affaires. »

Les fonds distincts représentent un instrument de placement unique qui combine le potentiel de croissance des fonds communs de placement avec la sécurité de l'assurance. Dans la bonne situation, les fonds distincts peuvent servir les Canadiens issus de diverses tranches de revenu et d'âge mieux que d'autres options de placement. Voici certains des avantages des fonds distincts :

Ils permettent d'investir dans des portefeuilles diversifiés présentant un excellent potentiel de croissance (comme les fonds communs de placement), tout en offrant de la certitude grâce à des garanties applicables à l'échéance et à la prestation de décès.

Ils soutiennent les propriétaires de petites entreprises et les professionnels qui cherchent à gérer le risque lié à la responsabilité au moyen de la protection contre les créanciers.

Ils offrent un processus simplifié pour la planification successorale, étant donné que le produit est versé directement aux bénéficiaires.

« Notre compagnie, soutenue par les membres dévoués de nos services extérieurs, continue d'être résolue à créer des occasions destinées aux familles canadiennes pour qu'elles puissent investir dans leur avenir », a exposé John A. Adams, chef de la direction, Primerica Canada. « Cette nouvelle offre, combinée à notre base de conseillers solide et en croissance, améliorera l'accès à cette importante option pour les investisseurs. »

L'entente suit une approche par étapes pour permettre l'accueil et la formation des conseillers de Primerica Canada, à compter du début de 2025. Il n'y a aucune incidence pour la Canada Vie sur la distribution ou les conseillers existants.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus, consultez canadavie.com.

À propos de Primerica, Inc.

Primerica est un important prestataire de produits et de services financiers pour les ménages de la classe moyenne en Amérique du Nord. Les représentants indépendants agréés enseignent à la clientèle de Primerica comment se préparer à un avenir financier plus sûr en évaluant leurs besoins et en leur proposant des solutions appropriées par l'entremise de l'assurance-vie temporaire, souscrite par Primerica, et de fonds communs de placement, rentes et autres produits financiers que Primerica distribue principalement pour le compte de tiers. Au 31 décembre 2023, la société assurait environ 5,7 millions de personnes et détenait environ 2,9 millions de comptes de placement de clients. Primerica, par l'entremise de ses filiales dans le secteur de l'assurance, était le deuxième émetteur de couverture d'assurance-vie temporaire aux États-Unis et au Canada en 2023. L'action de Primerica fait partie des indices boursiers S&P MidCap 400 et Russell 1000 et se négocie à la Bourse de New York sous le symbole « PRI ».

