WINNIPEG, MB, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie) et la Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) ont annoncé conjointement aujourd'hui qu'elles avaient conclu la vente précédemment annoncée d'Investment Planning Counsel Inc. (IPC), une société indépendante de gestion du patrimoine de premier plan de la Société financière IGM pour la somme d'environ 575 millions de dollars canadiens.

« Nous consolidons les assises de notre solide franchise canadienne pour devenir une destination de premier ordre pour les conseillers entrepreneurs et leurs clients. L'ajout d'Investment Planning Counsel ainsi que de Value Partners fait de nos organisations combinées l'un des fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine de premier plan au Canada », affirme Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada Vie, Canada. Nous croyons profondément en la valeur des conseils, et avec les relations solides qu'IPC entretient avec les conseillers, nous sommes en mesure d'élargir l'accès aux conseils avisés qui font depuis longtemps la réputation de la Canada Vie. »

IPC est un courtier de produits de gestion du patrimoine et une société de placement de premier plan qui exerce ses activités sur les plateformes des courtiers en épargne collective ainsi que des courtiers en valeurs mobilières; elle compte 650 conseillers. Avec la conclusion de l'acquisition d'IPC et de Value Partners Inc., la Canada Vie compte plus de 16 000 relations conseillers et un actif administré de gestion de patrimoine indépendant au Canada de plus de 971 milliards de dollars.

« La Canada Vie sera un excellent propriétaire pour IPC. J'aimerais remercier le chef de la direction Blaine Shewchuk, le président exécutif Chris Reynolds et toute l'équipe d'IPC pour leur contribution à IGM au cours des vingt dernières années », ajoute James O'Sullivan, président et chef de la direction, Société financière IGM. « Pour IGM, la conclusion de la vente d'IPC marque la mise en œuvre du plan financier pour notre acquisition « soucieuse du risque » d'une participation de 20,5 pour cent dans Rockefeller Capital Management plus tôt cette année, et ramène l'effet de levier à moins de deux fois le ratio dette/EBITDA. De plus, elle nous permet de mettre davantage l'accent sur IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie et d'augmenter notre investissement dans ces deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette transaction, veuillez vous reporter au communiqué de presse daté du 3 avril 2023.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux d'entretenir plus de 12 millions de relations clients d'un océan à l'autre.

La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils se chiffre à environ 224 milliards de dollars en date du 31 octobre 2023. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'intermédiaire d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

1 Selon l'actif géré dans le cas des fonds distincts et l'actif administré dans les autres cas. L'actif administré et l'actif géré sont des mesures financières non conformes aux PCGR. De plus amples renseignements sur ces mesures sont intégrés par renvoi et se trouvent sous la rubrique « Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2023 de la Canada Vie; ces renseignements peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com.

