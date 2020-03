La Canada Vie annonce la suspension temporaire de fonds immobiliers canadiens

Les lecteurs sont priés de se reporter aux paragraphes de mise en garde à l'égard des déclarations prospectives et des mesures financières non définies par les IFRS à la fin du présent communiqué. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.



WINNIPEG, le 20 mars 2020 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie a annoncé aujourd'hui la suspension temporaire des cotisations, des transferts et des rachats visant ses fonds immobiliers canadiens, laquelle entrera en vigueur à la fermeture des bureaux aujourd'hui à 16 h HE. La décision de suspendre les opérations a été prise dans l'intérêt supérieur de l'ensemble des détenteurs d'unités.

Les fonds touchés sont le Fonds de placement immobilier canadien n 1 de la Great-West, le Fonds immobilier London Life 2.17G, le Fonds immobilier (CIGWL) SF353 de la Canada Vie et le Fonds immobilier London Life 5.191G (les « Fonds »).

Les avoirs des deux premiers de ces Fonds comprennent des immeubles de bureaux, des immeubles de magasins, des immeubles industriels et des immeubles résidentiels à logements multiples à l'échelle du Canada. Les deux derniers de ces Fonds détiennent des intérêts dans les deux premiers fonds et, par conséquent, leur valeur est également liée à la valeur de ces immeubles.

Pour calculer la valeur unitaire quotidienne des Fonds, les immeubles sont évalués suivant les règles sur les placements des Fonds en faisant appel à des normes d'évaluation reconnues, notamment à des évaluations indépendantes accréditées.

Les effets du virus de la COVID-19 se sont répercutés sur le marché immobilier mondial et rendent difficile l'évaluation des immeubles avec le même degré de certitude que d'habitude. Cela a une incidence sur la capacité de la compagnie à calculer la valeur unitaire et donne lieu à un risque important selon lequel il ne serait plus possible de continuer à évaluer cette valeur unitaire adéquatement. Cela influe à son tour sur la capacité de la compagnie à garantir que les détenteurs d'unités peuvent acheter et vendre des unités à un cours fidèle à leur valeur.

Pour atténuer ce risque, la Canada Vie suspend les cotisations versées aux Fonds ainsi que les rachats et les transferts faits à partir de ceux-ci. Les Fonds continuent d'être en situation de trésorerie positive et ont la capacité d'augmenter les liquidités à l'aide des flux de trésorerie d'exploitation, de la vente d'actifs et du financement hypothécaire. Cependant, vu la conjoncture actuelle, une pression exercée par des rachats sur une période prolongée est possible. Le climat économique actuel soulève également des préoccupations quant à la capacité de la compagnie à obtenir une juste valeur marchande à la disposition de biens immobiliers, dans l'éventualité où cela serait nécessaire pour répondre aux demandes en liquidités, ce qui pourrait nuire aux intérêts à long terme des détenteurs d'unités. La suspension des rachats et des transferts à partir des Fonds permettra de préserver la situation des liquidités actuelle et de protéger notre capacité à satisfaire les demandes de rachat une fois la suspension terminée.

Par conséquent, conformément aux modalités applicables aux Fonds, la suspension sera maintenue jusqu'à ce que la conjoncture du marché se soit stabilisée suffisamment pour attribuer les valeurs avec une plus grande certitude et que la compagnie soit à l'aise avec la situation des liquidités des Fonds.

La compagnie, au moyen de son compte général, entend mettre sur pied un processus destiné à faciliter les retraits en raison de difficultés financières et d'autres types de retraits, notamment les retraits minimums d'un FERR.

« Nos fonds immobiliers canadiens ont connu un bon rendement au cours de nombreuses années », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « La suspension temporaire a été instaurée pour protéger les intérêts à long terme de tous les détenteurs d'unités pendant la période d'incertitude économique actuelle. Cela fait quatre décennies que nous gérons des fonds immobiliers, et nous continuons de penser qu'ils représentent une excellente composante d'un portefeuille de placement à long terme bien équilibré. »

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.



Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

