LA CAMPAGNE « UNPACK TOMORROW » DE TUMI POUR LE PRINTEMPS 2023 MET EN VEDETTE LES NOUVEAUX OU PRÉCÉDENTS MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE TUMI RICHARLISON DE ANDRADE, RENEÉ RAPP, LANDO NORRIS ET SON HEUNG-MIN

NEW YORK, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de style de vie, TUMI a lancé sa dernière campagne mondiale, « Unpack Tomorrow », qui illustre l'importance de produits de voyage fiables dans un monde plein d'inconnu. Créée par le réalisateur Todd Tourso, la campagne comprendra trois courts métrages tout au long de la saison mettant en vedette le footballeur professionnel Richarlison de Andrade , l'actrice et auteure-compositrice Reneé Rapp , ainsi que le membre de l'équipe du TUMI et conducteur de formule 1 de l'écurie McLaren Lando Norris . Offrant une vision personnelle et rapprochée de chacun de leurs voyages à multiples facettes, la série présentera les nombreuses façons dont les dernières offres de TUMI dans les collections Alpha Bravo, Voyageur et McLaren contribuent à rendre la vie de chacune de ces étoiles mondiales du sport et du divertissement plus harmonieuse.

« Cette saison, nous avons été inspirés par une nouvelle génération de consommateurs qui voyagent plus fréquemment que jamais, tant pour les affaires que pour les loisirs, a déclaré Victor Sanz, directeur créatif du TUMI. Nos collections du printemps 2023 ont été conçues spécialement pour répondre aux besoins de nos consommateurs, en présentant des pièces qui offrent durabilité, fonctionnalité et style partout où leurs voyages les mènent. »

Le premier épisode de « Unpack Tomorrow » met en vedette le footballeur professionnel brésilien Richarlison, qui a récemment aidé son équipe à participer aux finales de la Coupe du monde de 2022. La vidéo documentera une journée dans la vie de l'athlète et montrera comment la collection Alpha Bravo de TUMI est construite pour résister à tout ce que sa journée lui réserve. TUMI présentera une nouveauté saisonnière de sa collection emblématique Alpha Bravo avec de nouvelles couleurs qui demeurent fidèles aux racines utilitaires et au patrimoine d'inspiration militaire. En plus de cette présentation, Son Heung-min présentera ses articles préférés de la collection à travers sa propre lentille. « En cette deuxième année de partenariat avec TUMI, je peux certainement attester que ces sacs sont faits pour durer, a déclaré Son Heung-min. En tant qu'athlète, je ne sais jamais ce qui m'attend, mais je suis sûr qu'avec un sac TUMI, je suis prêt pour ce que demain a à offrir. »

Les autres vidéos « Unpack Tomorrow » seront diffusées en mars et en avril, ce qui permettra à TUMI de demeurer à l'avant-garde du mouvement « nomade ». En mars, les vidéos de l'actrice Reneé Rapp, connue pour Sex Lives of College Girls et Mean Girls : The Musical, mettront en lumière la façon dont la jeune étoile est accompagnée par TUMI où qu'elle aille dans sa carrière. La partie de la campagne de Reneé mettra en vedette le nouveau lancement de la bien-aimée collection Voyageur pour femmes de TUMI, qui se compose de matériaux recyclés. Grâce à une nouvelle conception axée sur la polyvalence et la fonctionnalité améliorée, la marque réintroduira des styles clés dans des matériaux de nylon à la mode.

Le dernier volet de « Unpack Tomorrow » sera lancé en avril, avec le retour de Lando Norris, membre de l'équipe de TUMI et pilote de F1, ainsi que la troisième collection TUMI | McLaren, cette fois pour célébrer le 60e anniversaire de McLaren, avec sa couleur Papaya. Les vidéos de la campagne de Lando suivront la vedette de course automobile dans un montage sur ses voyages, mettant en vedette une McLaren Artura et les façons dont la performance de son sac TUMI correspond à la sienne. La collaboration commémorative entre TUMI et McLaren en l'honneur de l'anniversaire spécial de la marque d'élite de course automobile et de voitures puissantes continuera d'intégrer harmonieusement la mode, le style de vie et la technologie avec ses plus récents articles saisonniers.

Tout au long de la saison, la marque devrait accueillir un certain nombre d'activités mondiales, montrant au monde ce que « Unpack Tomorrow » signifie pour TUMI. D'autres détails suivront tout au long de la saison.

