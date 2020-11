La campagne « Un voyage en cadeau » d'Air Canada célèbre l'espoir, la résilience et l'optimisme

« Partout au pays, les Canadiens ont fait preuve d'une résilience, d'une solidarité et d'une générosité remarquables face à la COVID-19 et nous avons été inspirés par ces histoires de personnes qui ont consacré leur temps et leur énergie à s'occuper des autres, marquant à tout jamais la vie des autres, a indiqué Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Communications d'Air Canada. Nous sommes fiers de lancer cette campagne avec la vidéo « Un voyage en cadeau » qui présente les histoires touchantes de ces héros dans nos communautés et parle de cette initiative dans un message de nos employés empreint d'espoir et d'optimisme laissant entrevoir des jours meilleurs à venir. Nous sommes également fiers de poursuivre les efforts que nous déployons depuis longtemps par l'entremise de la Fondation Air Canada afin de soutenir les collectivités grâce à l'encan inaugural « Un voyage en cadeau » et à la campagne annuelle de jumelage des points Aéroplan. »

La campagne « Un voyage en cadeau » mettra aussi à l'honneur des articles qui paraîtront sur les plateformes de réseaux sociaux d'Air Canada à propos du travail inspirant accompli par des employés de la Société pour améliorer les choses dans leurs collectivités.



Encan « Un voyage en cadeau »

Le 1er décembre, la Fondation Air Canada lancera son tout premier encan en ligne « Un voyage en cadeau » au cours duquel seront mis aux enchères une centaine de lots uniques propres au monde l'aviation et du voyage, dont un éventail d'articles et d'expériences exceptionnelles comprenant la possibilité de mettre la main sur des objets liés à l'histoire de l'aviation, un tour dans l'un des simulateurs de vol d'Air Canada ou un avion pour enfants à enfourcher unique en son genre, et de profiter d'un dîner privé avec l'un des chefs canadiens renommés d'Air Canada.

La Fondation Air Canada versera la totalité des fonds recueillis pendant l'encan à des organismes de bienfaisance canadiens se consacrant à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes.

Semaine de jumelage des points

En plus de l'encan « Un voyage en cadeau », la semaine annuelle de jumelage des points Aéroplan qui soutient le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada est de retour. Cette campagne permet aux membres Aéroplan d'offrir la santé en cadeau, en faisant en sorte que des enfants malades aient accès aux soins médicaux dont ils ont besoin loin de chez eux.

Ainsi, les membres qui feront don de points Aéroplan au Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada entre le 7 et le 13 décembre 2020 multiplieront par deux la portée de leur geste, car tous les points donnés seront jumelés jusqu'à concurrence de 500 000 points. Pour en savoir davantage sur le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada et ce qu'il permet d'accomplir, visitez www.aircanada.com/fondation.

Passe Un voyage en cadeau

Les clients d'Air Canada nous ont fait part de leurs projets de voyage et la nouvelle passe Un voyage en cadeau permet de se rendre dans une de nos six zones géographiques à leur convenance d'ici avril 2022, en profitant d'un maximum de flexibilité. Il est également possible d'acheter cette passe pour la donner en cadeau. Pour en savoir plus : https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/special-offers/flight-pass/giftoftravel.html

La vaste gamme de produits de voyage d'Air Canada, la flexibilité pour faire des réservations, et les normes de biosécurité et les mesures préventives inégalées dans l'industrie du programme Air Canada SoinPropre+ déployées à l'échelle de l'entreprise assurent à nos clients qu'ils peuvent toujours faire des réservations et voyager avec nous en toute confiance.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique activement dans l'aide humanitaire internationale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez son Rapport d'impact 2019.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com