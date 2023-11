BOUCHERVILLE, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners et Walmart Canada sont fiers d'annoncer que la campagne de dons organisée pour la rentrée scolaire, qui s'est déroulée du 21 septembre au 24 octobre, a permis de récolter une somme importante de 4,3 millions de dollars. Cette campagne s'est tenue dans plus de 400 magasins Walmart Canada et sur leur site web.

Les dons au Club sont plus que jamais nécessaires, puisqu'au Canada, 1 enfant sur 3 est à risque de commencer la journée d'école le ventre vide. L'alimentation scolaire joue un rôle clé dans le développement des enfants, incluant pour leur santé, leur bien-être, leur croissance et leur réussite scolaire.

Partenaire de longue date, Walmart a invité sa clientèle à faire un don aux caisses ou en ligne en soutien au Club, qui œuvre sans relâche à offrir une chance égale de réussite aux enfants. La générosité des clients de Walmart et le travail accompli par les associés pour promouvoir la campagne aura un impact important sur les programmes d'alimentation scolaire partout au pays, y compris dans les communautés éloignées.

« Depuis plus de deux décennies, nous sommes fiers de collaborer avec le Club des petits déjeuners afin de soutenir les programmes de petits déjeuners qui nourrissent les élèves pour qu'ils puissent apprendre et s'épanouir », a déclaré Rob Nicol, vice-président des communications et des affaires générales de Walmart Canada. « Nous reconnaissons l'importance de notre campagne de financement, surtout en ces temps difficiles. Un grand merci à nos clients et à nos associés pour la priorité qu'ils accordent à la lutte contre la faim chez les enfants et pour leur générosité continue. »

« Le Club est honoré d'être soutenu par des partenaires dévoués tels que Walmart qui comprennent l'importance du travail que nous faisons pour offrir tous les jours un petit déjeuner nutritif aux enfants, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel », se réjouit Judith Barry, co-fondatrice et directrice, relations gouvernementales du Club des petits déjeuners. « La relation solide que nous avons établie avec Walmart est un véritable vecteur pour faire connaître le Club et sa mission. »

Depuis ses débuts avec le Club des petits déjeuners, il y a 21 ans, Walmart Canada a donné et recueilli des dons totalisant plus de 67 millions de dollars. Ce partenariat a été d'une immense aide pour le Club, afin de continuer à rejoindre plus de 420 000 enfants dans plus de 3 000 programmes d'alimentation scolaire à travers le pays.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers la Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , et LinkedIn .

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 magasins à travers le pays, servant 1,5 million de clients chaque jour. Le site Web phare de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du Canada et figure parmi les 10 marques les plus influentes du pays. Walmart Canada a récemment été reconnu comme l'une des entreprises les plus prisées de LinkedIn en 2022 et a également été nommé l'une des marques les plus populaires du Canada (selon les recherches Google). Le programme de philanthropie étendu de Walmart Canada se concentre sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin, et depuis 1994, Walmart Canada a collecté et donné plus de 650 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez plus d'informations sur walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

