La campagne du CCCD Cette année on magasine tôt, pour la santé de tous propose aux Canadiens des vidéos et des conseils de magasinage en vue du temps des Fêtes

TORONTO, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) lance aujourd'hui la campagne Cette année on magasine tôt, pour la santé de tous en collaboration avec Cineplex Média et Interac afin de rappeler aux Canadiens que bien planifier ses achats et magasiner tôt augmenteront leurs chances de trouver les produits et les marques qu'ils cherchent au cours de la période des Fêtes.

Les conclusions du dernier sondage annuel du CCCD sur le magasinage des Fêtes, publié récemment, indiquent que, même si la pandémie de COVID-19 continue à affecter la vie des Canadiens, ces derniers ont hâte de revenir aux habitudes qu'ils avaient durant les Fêtes avant la pandémie, c'est-à-dire à des célébrations en personne et au magasinage directement en magasin. Cette enquête nous apprend aussi qu'ils comptent offrir plus de cadeaux cette année.

Les vidéos de la campagne Cette année on magasine tôt, pour la santé de tous rappellent le rôle important que chacun de nous a à jouer en aidant à protéger la santé et à assurer la sécurité des autres alors que tout le monde magasine pour les Fêtes.

« Les propriétaires de commerces travaillent fort pour organiser la période des Fêtes en ces temps de COVID, notamment en mettant en œuvre des stratégies encourageant les consommateurs à magasiner tôt pour s'assurer que leurs commandes arrivent à temps et éviter les longues files dans les magasins, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du CCCD. Notre partenariat avec Cineplex Média et Interac nous a permis de diffuser les messages de notre campagne Cette année on magasine tôt, pour la santé de tous auprès des Canadiens en profitant de différents réseaux dans les collectivités du pays. »

EN BREF - CONSEILS DE MAGASINAGE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES :

Profitez des premières ventes : Vous économiserez de l'argent et vous vous assurerez que les articles, cadeaux et marques que vous cherchez, en magasin ou en ligne, arrivent à temps.

Vous économiserez de l'argent et vous vous assurerez que les articles, cadeaux et marques que vous cherchez, en magasin ou en ligne, arrivent à temps. Planifiez vos achats : Faites au préalable des recherches en ligne afin de ne pas vous attarder inutilement en magasin.

Faites au préalable des recherches en ligne afin de ne pas vous attarder inutilement en magasin. Soyez patient : Vous pourriez éprouver des temps d'attente plus longs ou d'autres inconvénients en raison des restrictions actuelles causées par la pandémie. Nous sommes tous concernés par la situation.

Vous pourriez éprouver des temps d'attente plus longs ou d'autres inconvénients en raison des restrictions actuelles causées par la pandémie. Nous sommes tous concernés par la situation. Sécurité en ligne : Magasinez uniquement sur les sites des détaillants qui offrent des moyens de paiement sécurisé. Il s'agit notamment des cartes de crédit et de débit, des portefeuilles numériques et des comptes PayPal liés à votre carte de crédit ou à votre compte bancaire. Si vous procédez à une transaction numérique en effectuant par exemple un virement Interac, soyez certain de transférer des fonds à un commerce que vous connaissez et dans lequel vous avez confiance.

Magasinez uniquement sur les sites des détaillants qui offrent des moyens de paiement sécurisé. Il s'agit notamment des cartes de crédit et de débit, des portefeuilles numériques et des comptes PayPal liés à votre carte de crédit ou à votre compte bancaire. Si vous procédez à une transaction numérique en effectuant par exemple un virement Interac, soyez certain de transférer des fonds à un commerce que vous connaissez et dans lequel vous avez confiance. Paiement sans contact : U tilisez le paiement sans contact lorsque vous le pouvez pour minimiser les contacts avec le terminal de paiement, et vérifiez régulièrement vos transactions sur votre portail bancaire.

tilisez le paiement sans contact lorsque vous le pouvez pour minimiser les contacts avec le terminal de paiement, et vérifiez régulièrement vos transactions sur votre portail bancaire. Prévention des fraudes : Configurez des alertes de fraude avec l'aide de votre banque pour être prévenu de toute activité irrégulière dans votre compte.

Configurez des alertes de fraude avec l'aide de votre banque pour être prévenu de toute activité irrégulière dans votre compte. Redécouvrez des produits uniques dans votre collectivité : Encouragez les détaillants locaux qui travaillent fort pour assurer le dynamisme des artères commerçantes de votre ville.

Les vidéos et la liste complète de conseils de consommation de la campagne du CCCD peuvent être consultés à l'adresse suivante : CommerceDetail.org/MagasinezSecurite/

#MagasinezTot

#NosDetaillants

