TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - La vente des Biscuits sourire aux restaurants Tim Hortons du Canada atteint un record : 15 millions de dollars récoltés pour plus de 600 organismes caritatifs et communautaires!

La campagne du Biscuit sourire permet d’amasser 15 millions de dollars – un record! (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous étions très heureux l'an dernier d'amasser notre plus grande somme de 12 millions de dollars durant la semaine du Biscuit sourire. Et grâce au dévouement de notre communauté passionnée, nous avons pu recueillir 15 millions de dollars cette année! La totalité des recettes vont à des organismes caritatifs et communautaires directement dans vos quartiers. », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli avec les propriétaires des restaurants Tim Hortons, les employés, les bénévoles et nos invités. Depuis ses débuts modestes en tant que collecte de fonds à Hamilton en 1996, notre campagne du Biscuit sourire est devenue quelque chose de vraiment spécial qui touche tant de vies. »

En 1996, la toute première campagne du Biscuit sourire avait permis de récolter des fonds pour l'hôpital pour enfants de Hamilton. Depuis, grâce à cet événement annuel, Tim Hortons a versé plus de 92 millions de dollars à des organismes caritatifs et communautaires choisis chaque année par ses propriétaires de restaurant. Ces organismes comprennent des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles.

Encore une fois cette année, le restaurant Tim Hortons de Ryan DiTommaso, à Dunnville (Ontario) a vendu le plus de Biscuits sourire. C'est incroyable étant donné que la ville ne compte que 6 000 habitants! L'équipe de DiTimmaso a décoré à la main et vendu plus de 56 000 Biscuits sourire, soit près de 9 000 biscuits pour chaque habitant de Dunnville! Les fonds ainsi amassés iront au Dunnville Hospital and Healthcare Foundation.

Durant les prochaines semaines, les propriétaires de restaurant remettront aux organismes partenaires le chèque du Biscuit sourire.

À propos de Tim Hortons

