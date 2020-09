« Il est très inspirant de voir chaque année le soutien apporté à la campagne du Biscuit Sourire », déclare Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Compte tenu des défis à relever en 2020, les fonds recueillis pour appuyer le travail des organismes communautaires s'avèrent plus importants que jamais. »

Au cours des deux dernières années, le restaurant Tim Hortons de Dunnville, géré par Ryan DiTommaso, a vendu plus de Biscuits Sourire que tout autre restaurant au Canada. Bien qu'il ne serve qu'une population d'un peu moins de 6 000 personnes*, le restaurant de monsieur DiTommaso a vendu plus de 42 000 Biscuits Sourire en 2019, ce qui représente presque sept biscuits par habitant de Dunnville!

« Il est tout simplement formidable de voir la générosité des propriétaires comme Ryan et des invités de tout le pays pendant la semaine du Biscuit Sourire », ajoute Mme Bagozzi. « Cette campagne, l'une des plus importantes initiatives menées par nos propriétaires de restaurant, vient en aide aux organismes caritatifs locaux qui en ont le plus besoin. Nous sommes très heureux de voir la campagne du Biscuit Sourire revenir pour une 24e édition. »

Pour participer à la campagne de cette année, rendez-vous au restaurant Tim Hortons de votre communauté ou passez une commande de livraison auprès d'un des partenaires de livraison de Tim Hortons.

Pour obtenir la liste complète des organismes caritatifs locaux soutenus par la campagne annuelle du Biscuit Sourire de Tim Hortons, consultez le www.timhortons.ca/biscuit-sourire. Les invités peuvent également montrer de quelle manière ils appuient la campagne annuelle à l'aide du mot-clic #BiscuitSourire sur les réseaux sociaux.

Renseignements sur la campagne du Biscuit Sourire

En 2019, la campagne du Biscuit Sourire a permis d'amasser 9,8 millions de dollars au pays, un record.

Cela fait maintenant plus de 24 ans que les propriétaires et les invités des restaurants Tim Hortons distribuent des sourires. La campagne du Biscuit Sourire a vu le jour en 1996 afin d'aider à amasser des fonds pour l'hôpital pour enfants d' Hamilton , en Ontario .

* Selon un profil du recensement de 2016 réalisé par l'Ontario.

À propos de TIM HORTONS®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

