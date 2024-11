TORONTO, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Tim Hortons est fière d'annoncer qu'elle a amassé 10,7 millions de dollars grâce à sa campagne du biscuit sourire des Fêtes! La totalité des recettes est versée à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires, y compris aux Camps de la Fondation Tim Hortons.

La campagne du biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons a permis de recueillir 10,7 millions de dollars pour des organismes caritatifs et communautaires locaux, et les Camps de la Fondation Tim Hortons (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous tenons à remercier chaleureusement ceux et celles qui ont participé à notre campagne. Quelle générosité! », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Des invités qui ont acheté nos biscuits sourire des Fêtes aux franchisés, en passant par les équipes et les bénévoles qui ont préparé et décoré à la main des millions de biscuits avec enthousiasme, la campagne de cette année a vraiment permis de démontrer tous les bienfaits d'un tel élan de gentillesse dans nos communautés partout au pays. »

À ce jour, grâce à sa campagne du biscuit sourire des Fêtes, Tim Hortons a recueilli 20,5 millions de dollars pour des organismes caritatifs et communautaires locaux, et les Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Nous vous remercions de tout votre soutien. Chaque biscuit acheté est plus qu'une simple sucrerie, c'est une façon claire de soutenir les gens dans nos communautés. Ensemble, nous créons de beaux changements et nous répandons la joie », a affirmé Caroline Barham, présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons et franchisée de Tim Hortons.

Les Camps de la Fondation Tim Hortons ont pour mission de faire vivre aux jeunes issus de milieux défavorisés du Canada une expérience transformatrice qui les aidera à se réaliser pleinement. Au cours des 50 ans d'existence de la Fondation, plus de 320 000 jeunes ont bénéficié de ses programmes de développement pluriannuels.

À PROPOS DE TIM HORTONS

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays: ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

SOURCE Tim Hortons

