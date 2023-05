À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 7 mai dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis, la totalité des recettes des ventes de biscuits sourire sera versée à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires choisis par les franchisés Tim Hortons .





TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - La campagne caritative du biscuit sourire de Tim Hortons se déroulera à compter d'aujourd'hui jusqu'au 7 mai dans les restaurants Tim Hortons du Canada et des États-Unis.

Chaque année durant cette semaine emblématique, Tim Hortons vend des millions de biscuits sourire décorés à la main et verse 100 % des recettes associées à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires choisis par ses franchisés.

Cette année à nouveau, deux des athlètes olympiques et championnes du monde les plus décorées du Canada, Penny Oleksiak et Marie-Philip Poulin, prêtent main-forte à Tim pour sa campagne.

« J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à la campagne du biscuit sourire l'an dernier, et j'ai hâte de répéter l'expérience avec Tim en 2023. Cette initiative compte tellement pour moi depuis des années, et je suis impatiente de contribuer à aider concrètement toutes ces communautés au Canada », a affirmé Penny Oleksiak.

« Chacun des biscuits sourire que nous vendons soutient des groupes caritatifs et communautaires partout au pays. Je suis motivée d'aider à faire en sorte que la campagne de 2023 soit un véritable succès - encore plus que l'an dernier! », a indiqué

Marie-Philip Poulin.

La première campagne du biscuit sourire a eu lieu en 1996 et visait alors à recueillir des fonds pour l'Hôpital pour enfants de Hamilton. Depuis, cette campagne annuelle a permis de récolter plus de 92 millions de dollars en Amérique du Nord pour des groupes caritatifs et communautaires choisis chaque année par les franchisés de Tim Hortons. Ces organismes comprennent des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles. L'an dernier, le biscuit sourire a permis d'amasser la somme record de 15 millions de dollars!

Le restaurant Tim Hortons de la famille DiTommaso, de Dunnville, en Ontario, est celui qui a vendu le plus grand nombre de biscuits sourire au Canada en 2022! Ryan DiTommaso et son équipe ont décoré et vendu 56 360 biscuits sourire au sein de leur communauté. La Dunnville Healthcare and Hospital Foundation a reçu directement tous les fonds récoltés. Dunnville comptant environ 6 000 habitants, cela représente une moyenne d'environ neuf biscuits sourire par personne!

Pour participer à la campagne de cette année, rendez-vous au restaurant Tim Hortons de votre localité ou passez une commande de livraison sur l'appli Tim.

Pour consulter la liste intégrale des groupes caritatifs et communautaires soutenus par la campagne annuelle du biscuit sourire de Tim Hortons, rendez-vous au www.timhortons.ca/biscuit-sourire. Vous pouvez aussi montrer de quelle manière vous appuyez la campagne à l'aide du mot-clic #BiscuitSourire sur les réseaux sociaux.

