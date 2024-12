Offrir à tous les Canadiens de voyager en toute facilité et à un prix abordable.

MONTRÉAL, le 26 déc. 2024 /CNW/ - redtag.ca célèbre la saison avec des soldes de la semaine d'Après-Noël à durée limitée, offrant des économies instantanées sur des vacances sélectionnées avec un code promo exclusif. Cela s'ajoute à des milliers d'aubaines incroyables sur les vols, les hôtels, les croisières et plus encore. Célébrant ses 20 ans en tant que Compagnie de voyage de confiance au Canada, redtag.ca continue de tenir sa promesse de voyager en toute facilité et à des prix abordables.

La campagne de la semaine de l'Après-Noël de redtag.ca vous permet d'économiser instantanément sur des milliers de vacances de rêve avec un code promo exclusif. (Groupe CNW/redtag.ca)

Entre le 26 et le 31 décembre, les Canadiens peuvent profiter d'économies exclusives sur leur prochaine escapade en réservant sur redtag.ca avec un code promo spécial que vous pouvez trouver sur redtag.ca.* Mettant en vedette les destinations les plus en vogue incluant la République dominicaine, la Jamaïque, le Mexique, Cuba, Aruba, et d'innombrables autres escapades ensoleillées loin de l'hiver canadien, les voyageurs profiteront de rabais supplémentaires pour la semaine de l'Après-Noël et de l'opportunité de réserver leur prochaine escapade à un prix imbattable. Cette offre met l'accent sur la gratification instantanée et la facilité, en simplifiant le processus de voyage du début à la fin et en donnant aux Canadiens un accès facile à leurs prochaines vacances.

« Depuis 20 ans, redtag.ca s'est engagé à rendre les voyages plus accessibles et abordables, et cette semaine de l'Après-Noël, nous offrons une valeur inégalée et des économies exclusives «, déclare Sam Youssef, vice-président principal du marketing et des partenariats chez redtag.ca. » Nos soldes de la semaine de l'Après-Noël sont conçues pour aider les Canadiens à échapper au froid de l'hiver, à se détendre sur une plage ensoleillée et à créer des souvenirs précieux avec leurs proches, le tout avec facilité et des aubaines de vacances pour lesquelles redtag.ca est connu ».

Ne manquez pas votre escapade de rêve avec des économies exclusives! Rendez-vous dès maintenant sur www.redtag.ca/fr pour obtenir votre code promo et profiter d'économies imbattables durant la semaine de l'Après-Noël, avant que cette offre à durée limitée ne prenne fin.*

À propos de redtag.ca

redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage au Canada, spécialisée dans les solutions de voyage personnalisées pour tous les types de voyageurs. En tant que membre de la famille Voyages H.I.S Canada Inc./Voyages TravelBrands, redtag.ca offre une vaste sélection de forfaits vacances, de vols, d'hôtels, de locations de voitures, de croisières et même de voyages aux confins de l'espace - rendant plus facile que jamais de planifier et de réserver des expériences de voyage inoubliables. Connu pour son approche novatrice et son service à la clientèle exceptionnel, redtag.ca a gagné la confiance des voyageurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix, de simplicité et de commodité. Avec des prix compétitifs et des avantages exclusifs, redtag.ca s'assure que les clients obtiennent toujours la meilleure valeur pour leur investissement en voyage. Avec plus de 20 ans d'expérience, redtag.ca s'engage à aider les voyageurs à créer leurs vacances de rêve, en s'appuyant sur une technologie de pointe et une équipe passionnée de professionnels du voyage. Découvrez le voyage en toute facilitéMD à www.redtag.ca/fr.



*Par réservation. Certaines restrictions s'appliquent. Pour les modalités et conditions complètes ou pour profiter de cette offre, visitez www.redtag.ca/fr entre le 26 et 31 décembre 2024, jusqu'à épuisement des stocks.

Contact Média : Sandra Weber, Tél: (416) 277-7236 | Courriel: [email protected]