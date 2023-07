MISSISSAUGA, ON, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Le Children's Miracle Network et Walmart Canada terminent leur campagne de financement printanière en beauté avec 7,8 millions de dollars amassés en soutien aux enfants, familles et hôpitaux pour enfants du pays. Cette année, la campagne s'est tenue du 11 mai au 4 juin.

La générosité et l'engagement incroyables des associés et des clients de Walmart aideront les secteurs des hôpitaux pour enfants qui en ont le plus besoin, notamment en révolutionnant les traitements et les soins grâce à la recherche et en fournissant l'équipement nécessaire pour sauver des vies et des environnements de guérison spécialisés. Walmart a fait un don d'un million de dollars au moment de lancer la campagne cette année.

Walmart a fait un don d'un million de dollars au moment de lancer la campagne cette année. Tweet this

La Compagnie et le Children's Miracle Network travaillent en partenariat depuis plus de 29 ans. Les dons des associés et des clients de Walmart restent dans la collectivité afin de soutenir les hôpitaux pour enfants locaux. Récemment, Walmart Canada a franchi une étape monumentale en amassant et versant plus de 200 millions de dollars au Children's Miracle Network.

« Walmart Canada est d'un appui incroyable aux services de santé pour les enfants, » dit Adam Starkman, président et chef de la direction de l'organisme Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Depuis environ trente ans, la Compagnie soutient le Children's Miracle Network pour une très bonne raison. Walmart Canada sait que les associés et les clients se soucient de la santé et du bien-être des enfants et des familles de leur collectivité recevant les services des hôpitaux pour enfants de partout au pays.

« Les associés et les clients de Walmart tiennent à cœur le Childrens Miracle Network et le travail incroyable que l'organisme fait pour soutenir la santé des enfants, » dit Rob Nicol, vice-président Communications et Affaires de la compagnie pour Walmart Canada. « Depuis 29 ans, nous soutenons les hôpitaux pour enfants et nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la campagne de cette année pour leur générosité et pour une autre campagne réussie ».

Cette année, la campagne avait pour thème « Votre soutien est important! » et présentait de jeunes patients des 13 hôpitaux pour enfants au Canada qui reçoivent le soutien du Children's Miracle Network. Parmi ces jeunes, il y avait Harper, le champion SickKids cette année, qui a subi une greffe du cœur à l'âge de 5 ans en juillet 2022. Aujourd'hui, Harper fréquente l'école et profite de la vie. L'élément clé fourni par le soutien des donateurs à Harper a été un environnement de guérison centré sur l'enfant qui a rendu ses longs mois à l'hôpital un peu moins intimidants. Le soutien de compagnies partenaires comme Walmart permet de s'assurer que les enfants, notamment Harper, reçoivent les bons soins au bon moment. Apprenez-en plus sur l'histoire de Harper en cliquant ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 650 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

À propos de Children's Miracle Network

Le Children's Miracle NetworkMD amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 13 sont situés au Canada. Chaque don reste dans la collectivité afin de soutenir les traitements et les services de santé essentiels, l'achat d'équipement médical et le soutien à la recherche pédiatrique. Les divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent notre mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web du Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de la cause. Au Canada, Children's Miracle Network est géré et exploité par les Fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

SOURCE Canada''s Children''s Hospital Foundations

Renseignements: Melissa Greer, directrice, marketing et communications, Children's Miracle Network, [email protected]; Felicia Fefer, Affaires de la Compagnie, Walmart Canada, [email protected]