Une nouvelle expérience de réalité augmentée permet de faire des achats interactifs avec des codes promotionnels pour des cadeaux des Fêtes uniques.

MONTRÉAL et CHICAGO, le 25 nov. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le retour de sa campagne Emballez pour le bien, qui présente des idées-cadeaux pour les Fêtes provenant d'entreprises dont les propriétaires sont issues de communautés démographiquement sous-représentées.

La campagne de cette année propose une nouvelle expérience de réalité augmentée (RA), Déballez pour le bien, où les acheteurs utilisent leur téléphone pour numériser et déballer les cadeaux présentés dans les médias sociaux, à la télévision et dans les publicités physiques, afin de révéler des codes promotionnels sur BMOEmballezpourlebien.com. Dans certaines succursales de BMO au Canada et aux États-Unis, le papier d'emballage offert gratuitement pour les Fêtes comportera également des codes QR menant au guide d'idées-cadeaux de BMO.

« La campagne BMO Emballez pour le bien contribue à soutenir l'amélioration des finances de nos clients et des collectivités que nous servons, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises, Amérique du Nord, BMO. BMO s'est engagé à favoriser la prospérité à long terme et la croissance économique soutenue dans nos collectivités, et nous sommes ravis de soutenir ces propriétaires d'entreprise qui franchissent des obstacles et leurs équipes dans l'ensemble de notre zone de couverture nord-américaine, conformément à notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Les clients des services bancaires Entreprises de BMO qui figurent dans le guide d'idées-cadeaux de cette année comprennent Sḵwálwen Botanicals et Niffy Signature au Canada, ainsi que Sol Sister Sport et Not Just Cookies Wholesale Bakery aux États-Unis.

Lancée en 2021, la campagne BMO Emballez pour le bien célèbre et met en lumière des entreprises dont les propriétaires surmontent les obstacles pendant la période des Fêtes. Pour découvrir et magasiner dans le guide d'idées-cadeaux et soutenir ces entreprises, veuillez consulter le site Web BMOEmballezPourLeBien.com.

