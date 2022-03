La campagne annuelle de la jonquille de la Société canadienne du cancer fait fleurir l'espoir grâce à l'innovation dans la recherche

Les Subventions Défis financent des projets de recherche visant à faire une réelle différence dans la vie des personnes atteintes de cancer

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW/ - Chaque année au mois d'avril, la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) recueille des fonds essentiels pour sauver des vies et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. La campagne de la jonquille répand l'espoir dans nos communautés et elle permet de soutenir les chercheurs canadiens sur le cancer, qui travaillent à transformer les soins contre le cancer et à améliorer l'expérience de cancer des personnes touchées. Cette année, la SCC célèbre l'octroi de 46 Subventions Défis totalisant 19,7 millions de dollars, qui serviront à financer les projets de recherche les plus prometteurs dont l'objectif est de résoudre un défi de recherche complexe.

« Rien n'a jamais réduit l'impact dévastateur du cancer comme le fait la recherche, affirme Andrea Seale, présidente et chef de la direction de la SCC. Le meilleur moyen d'aider les personnes qui recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, c'est-à-dire près de la moitié des personnes au pays, est d'appuyer davantage les projets de recherche novateurs et significatifs qui améliorent la façon de prévenir, de détecter et de traiter le cancer, et de vivre pendant et après la maladie. Les fonds recueillis lors de la campagne de la jonquille de cette année soutiendront les chercheurs les plus brillants du domaine. »

Le programme des Subventions Défi de la SCC appuie des projets canadiens portant sur l'ensemble du spectre du cancer et issus de divers domaines. Les projets visent à trouver une solution claire au défi retenu par chaque équipe de recherche et auront des retombées immédiates ou jetteront les bases d'une avancée majeure à long terme. Ils ont été choisis avec l'aide de plus de 100 experts scientifiques, personnes atteintes de cancer, survivants et proches aidants, et les subventions ont été généreusement financées par la Fondation commémorative Lotte & John Hecht.

Les projets de recherche retenus abordent notamment les sujets suivants : un nouveau colorant à base de sucre permettant de détecter le cancer du sein; des virus pour prévenir le cancer colorectal; une analyse sanguine pour déterminer la propagation du cancer; une application pour aider les jeunes adultes survivants du cancer; la détection du cancer de la bouche appuyée par l'intelligence artificielle; les obstacles et inégalités auxquels les femmes noires font face dans les soins du cancer du sein; des nanoparticules lumineuses pour augmenter la précision des chirurgies; le lien entre l'alimentation et l'efficacité de l'immunothérapie; et plus encore.

« Nous ne pourrions pas remettre de Subventions Défis sans la générosité de nos donateurs et donatrices. Les effets de la COVID-19 se sont fait sentir dans nos collectes de fonds. Nous aspirons à retrouver nos niveaux d'investissement en recherche d'avant la pandémie pour continuer à donner de l'espoir aux personnes atteintes de cancer. Nous incitons donc urgemment les personnes au pays à soutenir la campagne de la jonquille pour nous permettre d'investir dans plus de projets de recherche novateurs afin de régler les plus grands défis posés par le cancer », ajoute Andrea Seale.

Au cours de l'année à venir, la SCC compte financer plusieurs projets de recherche novateurs qui répondent aux besoins principaux des personnes atteintes de cancer, dans le but de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui composent avec la maladie. Les cancers pour lesquels le taux de survie est le plus bas feront notamment l'objet d'une attention particulière.

La campagne de la jonquille de 2022 marque le retour de la collecte de fonds en personne pour la SCC, après une interruption de deux ans causée par la pandémie. Les dons seront acceptés à plus de 100 points de paiement sans contact dans divers commerces et pharmacies, dont Provigo, Maxi, Jean Coutu, Brunet, Pharmasave et London Drugs. La SCC encourage les personnes au pays à se rassembler autour du symbole de la jonquille et à faire fleurir l'espoir pour les personnes atteintes de cancer.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais.

