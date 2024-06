Le très honorable Gordon Brown, directeur général de l'ECW, Yasmine Sherif, et Somaya Faruqi, championne mondiale de l'ECW, soulignent le 1 000e jour d'interdiction de l'éducation des filles en Afghanistan

NEW YORK, 13 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, des gens de partout dans le monde marquent une étape tragique en matière de droits de la personne, de droits de l'enfant et de droits des filles : 1 000 jours se sont écoulés depuis que les filles ont été interdites de fréquenter l'école secondaire en Afghanistan. Pour commémorer cette étape inacceptable et y réfléchir, Education Cannot Wait ( ECW ), alors que le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations Unies lance la deuxième phase de sa campagne convaincante #AfghanGirlsVoices .

La campagne met en vedette des œuvres d'art inspirantes, de la poésie, des caricatures et plus encore de la part de certains des plus grands artistes du monde, ainsi que des citations puissantes et touchantes de filles afghanes qui ont nié leur droit à l'éducation, mais qui s'accrochent à l'espoir que leur droit sera rétabli.

La première phase de la campagne #AfghanGirlsVoices a été lancée par l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale, le très honorable Gordon Brown, directeur général de l'ECW, Yasmine Sherif, et la championne mondiale de l'ECW, Somaya Faruqi, ancienne capitaine de l'équipe de robotique des filles afghanes, en août 2023. Depuis le lancement, la campagne a été vue et soutenue par des millions de personnes dans le monde.

Cette deuxième phase rassemble déjà d'autres dirigeants mondiaux et des partisans de premier plan, y compris des auteurs à succès, Khaled Hosseini (The Kite Runner) et Christina Lamb (I Am Malala); championne mondiale d'ECW et présentatrice principale d'Al-Jazeera TV, Folly Bah Thibault, Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, Mick Sheldrick, cofondateur de Global Citizen, Pashtana Durrani, lauréate du Global Citizen Prize 2023 et fondatrice d'LEARN Afghanistan, et bien d'autres, dont plusieurs militantes afghanes de premier plan.

« Le monde doit s'unir derrière les filles afghanes. Le déni du droit à une éducation de qualité est une abomination et une violation de la Charte des Nations Unies, de la Convention relative aux droits de l'enfant et des droits fondamentaux de la personne. Grâce à la campagne mondiale #AfghanGirlsVoices, les gens de partout peuvent défendre les droits de la personne et la justice entre les sexes en partageant ces histoires de courage, d'espoir et de résilience », a déclaré le très honorable Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et président du groupe directeur de haut niveau de l'ECW.

« En tant que communauté mondiale, nous devons relancer nos efforts mondiaux pour veiller à ce que chaque adolescente puisse exercer son droit à l'éducation. La discrimination fondée sur le sexe est inacceptable et ne fera que nuire à l'Afghanistan, déjà déchiré par la guerre, et à son peuple qui souffre depuis longtemps. Le droit des filles à l'éducation est un droit fondamental, comme l'indique le droit international en matière de droits de la personne. Pour le peuple afghan - hommes, femmes, filles et garçons - l'éducation des adolescentes est essentielle pour reconstruire l'Afghanistan et veiller à ce que chaque Afghan jouisse du droit universel à l'éducation », a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale de l'ECW.

« Les filles en Afghanistan sont fortes et résilientes, et elles refusent de renoncer à leurs espoirs et à leurs rêves. Mille jours sans accès à l'éducation sont une grave injustice pour les filles afghanes. Cela doit cesser. » a déclaré Somaya Faruqi, championne mondiale d'ECW.

Selon l' UNESCO , environ 80 % des filles et des jeunes femmes afghanes d'âge scolaire ne vont pas à l'école, et près de 30 % des filles en Afghanistan ne sont jamais entrées dans l'enseignement primaire.

Avec l'interdiction de l'éducation secondaire et tertiaire pour les filles, des décennies d'éducation et de développement ont été effacées. Entre 2001 et 2018, le nombre d'inscriptions a décuplé à tous les niveaux d'éducation, passant de 1 million en 2001 à 10 millions en 2018. En août 2021, 4 élèves sur 10 à l'école primaire étaient des filles. Ces sauts ont été accompagnés d'une croissance sociale et économique, et d'autres améliorations qui ont profité à de vastes pans de la société afghane.

Le changement de leadership a provoqué des vagues sismiques dans tous les aspects de l'économie et de la société afghanes. Aujourd'hui, 23,7 millions de personnes - plus de la moitié de la population - ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, 6,3 millions de personnes sont déplacées et les droits fondamentaux de la personne sont bafoués. Les filles et les garçons courent un risque grave de violence fondée sur le sexe, de travail des enfants, de mariage précoce et d'autres violations des droits de la personne. Malgré les besoins urgents liés au financement total de 3 milliards de dollars pour l'intervention humanitaire, seulement 221 millions de dollars ont été reçus à ce jour, selon l' UNOCHA .

Depuis qu'ECW a lancé ses investissements en Afghanistan en 2017, le Fonds a investi 88,8 millions de dollars américains, touchant plus de 230 000 enfants avec un soutien éducatif holistique de qualité. Les investissements pluriannuels d'ECW sont axés sur l'apprentissage communautaire qui touche les filles et les garçons grâce à diverses activités, comme la prestation de matériel d'enseignement et d'apprentissage, la formation des enseignants et le soutien psychologique et en santé mentale.

