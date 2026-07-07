La CAJO inflige une amende de 170 000 dollars à Great Canadian Entertainment pour ne pas avoir correctement détecté et rapporté sur des cas potentiels de blanchiment d'argent au Pickering Casino Resort

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - La CAJO a infligé une amende d'un montant total de 170 000 dollars à Great Canadian Entertainment (GCE) pour ne pas avoir correctement détecté, évalué et surveillé les clients à haut risque, ni présenté de rapports sur les activités suspectes, y compris les indicateurs potentiels de blanchiment d'argent, au Pickering Casino Resort.

Un audit de conformité mené par la CAJO au Pickering Casino Resort a mis en évidence plusieurs manquements de la part de GCE dans l'évaluation et le suivi des clients à haut risque qui n'étaient pas soumis à la surveillance renforcée requise. L'examen a également révélé que les rapports de transactions suspectes requis n'avaient pas été déposés dans plusieurs cas où des clients présentaient des indices de blanchiment d'argent potentiel.

Les normes ontariennes en matière de jeux d'argent exigent des exploitants de casinos qu'ils mettent en place des mesures efficaces pour détecter les activités suspectes et y réagir, notamment par la présentation de rapports sur les cas présumés de blanchiment d'argent. Le respect de ces obligations est essentiel au maintien d'un environnement de jeu sûr et bien réglementé. Lorsque ce n'est pas le cas, cela affaiblit les mécanismes de protection destinés à détecter les comportements illicites et peut ébranler la confiance du public dans le secteur réglementé des jeux d'argent en Ontario.

Un exploitant de casino faisant l'objet d'une ordonnance d'amende a le droit de faire appel de la décision du registrateur dans un délai de 15 jours auprès du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP), un organe décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

Citation

« La CAJO exige des exploitants de casinos qu'ils adoptent une approche proactive pour identifier et signaler les activités suspectes. Lorsque des comportements à haut risque ne sont pas correctement surveillés ou rapportés, cela affaiblit les mesures de protection essentielles qui garantissent l'intégrité du secteur des jeux de hasard en Ontario. La CAJO continuera à tenir les exploitants responsables du respect de normes élevées en matière d'exploitation responsable. »

-- Karin Schnarr, registrateure et directrice générale de la CAJO

Informations complémentaires

En violation de l'article 6.1 des Normes : Great Canadian Entertainment n'a pas mis en place les mécanismes nécessaires pour détecter et prévenir de manière raisonnable les activités illégales au Pickering Casino Resort, notamment en omettant de mener des évaluations adéquates des risques et de surveiller et d'analyser de manière appropriée les transactions des joueurs, afin de détecter d'éventuelles activités illégales.

En violation de l'article 6.3 des Normes : Great Canadian Entertainment n'a pas mis en place de mesures raisonnables pour détecter et prévenir les activités présumées de blanchiment d'argent au Pickering Casino Resort, notamment en omettant de mettre en œuvre des politiques et procédures fondées sur les risques prévoyant des mesures progressives à l'encontre des clients dont le comportement correspond à des indicateurs de blanchiment d'argent.

À propos de la CAJO

La CAJO est un organisme provincial de réglementation qui supervise les secteurs de l'alcool, du cannabis, des jeux de hasard et des courses de chevaux en Ontario. La CAJO s'engage à protéger l'intérêt public grâce à un cadre réglementaire moderne, fondé sur les risques, qui met l'accent sur la conformité, l'intégrité et la sécurité publique.

SOURCE Alcohol and Gaming Commission of Ontario

Renseignements pour les médias : Communications CAJO, [email protected]