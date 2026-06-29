La CAJO inflige une amende de 120 000 dollars à Great Canadian Entertainment pour avoir utilisé un logiciel de jeu non autorisé dans quatre casinos

TORONTO, le 29 juin 2026 /CNW/ - La CAJO a infligé des amendes d'un montant total de 120 000 dollars à Great Canadian Entertainment (GCE) pour avoir utilisé des logiciels de systèmes de jeux non autorisés dans plusieurs casinos de l'Ontario, ce qui constitue un manquement grave aux règles visant à protéger l'intégrité des jeux de casino.

Les équipements et systèmes de jeux sont au cœur des opérations des casinos. Ils traitent les paiements et les mises, permettent le fonctionnement des machines à sous et contribuent à maintenir les contrôles qui protègent l'intégrité, la sûreté et la sécurité de l'environnement de jeu. Lorsque ces systèmes sont utilisés ou exploités sans avoir fait l'objet de tests, de la surveillance et des autorisations requis, cela affaiblit les mesures de protection destinées à détecter et à prévenir les comportements illicites, notamment le blanchiment d'argent, et peut ébranler la confiance du public dans le secteur réglementé des casinos de l'Ontario.

La CAJO a examiné 40 cas dans lesquels des logiciels de validateurs de billets révoqués ou non approuvés avaient été installés sur quatre sites de casino entre le 20 février et le 15 mars 2025. Les validateurs de billets sont des composants intégrés aux machines à sous qui acceptent et traitent les espèces et contribuent à la mise en œuvre des contrôles anti-blanchiment.

Les normes de la CAJO en matière de jeux de hasard exigent que les équipements et logiciels de jeux soient testés et homologués avant d'être déployés dans les casinos. Les validateurs de billets vérifient l'authenticité et la valeur des espèces insérées dans les machines à sous électroniques et constituent un dispositif de sécurité important. C'est pourquoi ces systèmes doivent être soumis à des tests rigoureux et à une procédure d'homologation afin de confirmer qu'ils fonctionnent comme prévu, qu'ils remplissent leurs fonctions essentielles de manière fiable et qu'ils sont autorisés avant d'être mis en service dans un environnement de casino en activité.

Il incombe aux exploitants de casinos de s'assurer que toute modification apportée aux systèmes de jeux soit dûment examinée, testée et autorisée avant sa mise en œuvre. L'utilisation de logiciels non autorisés dans un environnement de casino en activité constitue un manquement grave aux obligations de conformité.

Un exploitant de casino ayant reçu une ordonnance d'amende a le droit de faire appel de la décision du registrateur dans un délai de 15 jours auprès du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP), un organe décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

Citation

« La CAJO exige des exploitants de casinos qu'ils protègent l'intégrité de leurs systèmes de jeu, en s'assurant que ceux-ci sont testés de manière indépendante, approuvés et qu'ils fonctionnent comme prévu. Lorsqu'un logiciel non autorisé est utilisé dans un environnement de casino en direct, il contourne des mesures de sécurité essentielles destinées à préserver l'intégrité des jeux et la confiance du public dans le système. La CAJO continuera à tenir tous les exploitants de casinos responsables du respect des normes élevées de l'Ontario en matière d'intégrité des systèmes de jeu. »

Karin Schnarr, registrateure et directrice générale de la CAJO

À propos de la CAJO

La CAJO est un organisme provincial de réglementation qui supervise les secteurs de l'alcool, du cannabis, des jeux de hasard et des courses de chevaux en Ontario. La CAJO s'engage à protéger l'intérêt public grâce à un cadre réglementaire moderne, fondé sur les risques, qui met l'accent sur la conformité, l'intégrité et la sécurité publique.

SOURCE Alcohol and Gaming Commission of Ontario

Renseignements pour les médias : Communications CAJO, [email protected]