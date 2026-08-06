La CAJO inflige une amende de 120 000 dollars à Betty Gaming Ltd. après la création et l'approvisionnement de comptes de jeux d'argent en ligne par des mineurs

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- La CAJO a infligé des amendes d'un montant total de 120 000 dollars à Betty Gaming Ltd. (« Betty Gaming ») après que des défaillances dans ses contrôles de vérification de l'âge et d'admissibilité des joueurs ont permis à des mineurs de créer des comptes de jeux d'argent en ligne et, dans plusieurs cas, de déposer de l'argent et de jouer sur Betty.ca.

En novembre 2025, la CAJO a été informée que Betty Gaming avait détecté une faille dans les contrôles de restriction d'âge et d'admissibilité des joueurs sur Betty.ca. Cette faille a permis à 9 personnes âgées de moins de 19 ans de créer des comptes, d'effectuer des dépôts et de jouer sur le site. 14 autres mineurs ont pu créer des comptes, mais n'ont pas effectué de dépôts.

Les normes ontariennes en matière de jeux d'argent exigent des exploitants qu'ils mettent en place des mesures de protection efficaces pour empêcher l'accès des mineurs et qu'ils vérifient l'admissibilité des joueurs avant la création des comptes. Ces obligations sont essentielles pour protéger les jeunes et préserver la confiance dans le marché réglementé des jeux d'argent de l'Ontario.

Un exploitant visé par une ordonnance d'amende a le droit de faire appel de la décision du registrateur dans un délai de 15 jours auprès du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP), un organe juridictionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

Citation

« L'exigence relative à l'âge légal est l'une des mesures de protection les plus fondamentales et les plus importantes du marché des jeux d'argent réglementé de l'Ontario. Les jeunes ne doivent pas pouvoir créer de comptes, déposer de l'argent ou jouer en ligne. Il incombe aux exploitants agréés de s'assurer du bon fonctionnement de leurs systèmes avant leur mise en service. Lorsque ces responsabilités ne sont pas respectées, nous prendrons des mesures pour protéger les jeunes et préserver la confiance dans le marché réglementé de l'Ontario. »

- Karin Schnarr, directrice générale et registrateure de la CAJO

Informations complémentaires

Contrairement à la section 3.01, exigence 1(a) des Normes du registrateur pour les jeux : les exploitants ne doivent pas autoriser les mineurs à créer des comptes, à se connecter ou à jouer en ligne. En Ontario, il faut généralement avoir 19 ans ou plus pour jouer en ligne, à l'exception des billets de loterie, qui peuvent être achetés en ligne par des personnes âgées d'au moins 18 ans.

En violation de la section 3.04 des Normes du registrateur du registrateur pour les jeux : les informations pertinentes relatives au joueur doivent être recueillies et enregistrées lors de l'inscription, et leur exhaustivité, leur exactitude et leur validité doivent être vérifiées avant la création d'un compte pour le joueur.

À propos de la CAJO

La CAJO est un organisme provincial de réglementation qui supervise les secteurs de l'alcool, du cannabis, des jeux de hasard et des courses de chevaux en Ontario. La CAJO s'engage à protéger l'intérêt public grâce à un cadre réglementaire moderne, fondé sur les risques, qui met l'accent sur la conformité, l'intégrité et la sécurité publique.

SOURCE Alcohol and Gaming Commission of Ontario

Renseignements pour les médias : Communications CAJO, [email protected]