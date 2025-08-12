MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Les représentant.e.s des médias sont convié.e.s à une rencontre de presse avec le président et chef de la direction, Charles Emond, ainsi que des membres du comité de direction, pour faire le point sur les résultats de La Caisse au 30 juin 2025.

Cette rencontre se déroulera dans un format hybride, soit en présentiel et en webdiffusion.

Un communiqué de presse sera envoyé sous embargo à 9 h 30 aux médias inscrits seulement. Pour celles et ceux qui ne se prévaudront pas de l'embargo, le communiqué de presse sera diffusé à 11 h.

La prise d'images et l'enregistrement audio seront autorisés tout au long de la conférence de presse, mais leur diffusion sera sous embargo jusqu'à 11 h . Aucune diffusion en direct ne sera permise.

DATE Le mardi 12 août 2025



HEURE 9 h 15 : Arrivée des médias 9 h 30 : Remise des documents sous embargo 10 h 15 : Rencontre de presse 11 h : Levée de l'embargo sur la diffusion des résultats



LIEU Édifice Jacques-Parizeau

1000, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 2B3

Pour participer :

En présentiel : Les places étant limitées, les médias doivent confirmer leur présence auprès de l'équipe des Relations médias de La Caisse par courriel à [email protected] au plus tard le 11 août à 15 h.

***Tous les médias présents - y compris les photographes et caméramans - devront s'enregistrer au kiosque d'accueil (en haut des escaliers) de l'Édifice Jacques-Parizeau à leur arrivée. Seuls les médias ayant confirmé leur présence au préalable auront accès à la salle de rencontre.

En virtuel : Les journalistes doivent confirmer leur présence auprès de l'équipe des Relations médias de La Caisse par courriel à [email protected] au plus tard le 11 août à 15 h. Les participant.e.s auront accès aux mêmes documents sous embargo et pourront également poser des questions. Le lien d'accès vers l'événement sera envoyé par courriel ainsi que les instructions de prise de parole pour poser les questions.

Pour de plus amples informations

ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

+ 1 514 847-5493

[email protected]

