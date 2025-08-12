Rendement sur cinq ans supérieur au portefeuille de référence et au-dessus des besoins

des déposants

des déposants Rendement sur 10 ans de 7,0 %, plus élevé que son portefeuille de référence

Régimes des déposants en excellente santé financière, reflétant notamment la bonne performance de leurs actifs

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - La Caisse publie aujourd'hui une mise à jour de ses résultats au 30 juin 2025. Sur six mois, le rendement moyen pondéré des fonds de ses déposants se chiffre à 4,6 %, au-dessus de son portefeuille de référence à 4,3 %. Sur cinq ans, le rendement moyen annualisé s'établit à 7,7 %, aussi plus élevé que celui de son portefeuille de référence à 6,6 %. Sur dix ans, le rendement moyen annualisé s'élève à 7,0 %, également supérieur au portefeuille de référence à 6,4 %. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élève à 496 G$, en hausse de 23 G$ sur six mois.

« Les enjeux tarifaires associés à la politique américaine ont été au cœur des préoccupations au premier semestre. Les marchés financiers ont connu une forte volatilité, avec une correction boursière en avril, suivie d'un rebond important. Malgré cette bonne performance, il faut demeurer vigilants puisque l'effet des mesures de l'administration américaine n'a pu être encore pleinement observé », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse. « Face à la hausse significative des taux, à la concentration des marchés boursiers et aux défis du secteur immobilier au cours des cinq dernières années, notre portefeuille global est demeuré solide et surpasse son portefeuille de référence. Les régimes de nos déposants et, par le fait même, le fonds de retraite des Québécois sont en excellente santé financière. »

Faits saillants des rendements

Actions

Marchés boursiers : le rendement propulsé par l'Europe, le Canada et les marchés émergents

Au premier semestre, les bourses mondiales se sont montrées très volatiles en réaction aux voltefaces tarifaires, mais ont enregistré des gains. L'indice mondial MSCI ACWI, qui regroupe les marchés développés et émergents, a ainsi affiché un rendement de 4,4 %, freiné par le marché américain qui a souffert de l'incertitude entourant sa politique économique. Les indices de plusieurs grandes régions, dont ceux de la zone euro, du Canada et des marchés émergents, ont quant à eux livré d'excellentes performances. Dans ce contexte, le portefeuille de marchés boursiers a enregistré un rendement de 6,0 % et réussi à faire mieux que son indice de référence, à 5,5 %. Ce résultat a été le fruit de l'ensemble des mandats de gestion, avec un apport important des titres canadiens et de ceux des marchés émergents, ainsi que d'une prise de risque opportune lors de la glissade du début avril.

Sur cinq ans, le rendement annualisé est de 13,3 %, comparativement à 12,9 % pour l'indice. La performance est portée entre autres par l'augmentation de l'exposition aux grands titres technologiques et par la contribution des sociétés canadiennes en portefeuille sur la période.

Placements privés : la croissance des entreprises en portefeuille se maintient malgré le ralentissement du marché

Sur six mois, le portefeuille enregistre un rendement de 3,4 %, au-dessus de son indice de référence, qui affiche 2,0 %. La performance s'explique par une croissance de la rentabilité des entreprises en portefeuille, tant au Québec qu'à l'international, mais de façon plus modérée dans un environnement au ralenti. Durant le semestre, les équipes ont poursuivi la stratégie de disposition et réalisé pour un peu plus de 8 G$ en matérialisations, tout en effectuant de nouveaux investissements à hauteur de 4 G$.

Sur cinq ans, le rendement annualisé du portefeuille se situe à 16,7 %, comparativement à 15,4 % pour l'indice de référence. L'exposition aux secteurs de la technologie, de la finance et de l'industrie a été particulièrement bénéfique sur la période.

Revenu fixe : fort rendement courant en raison de l'environnement de taux élevés et des primes

de crédit

L'escalade des tensions commerciales, le risque de récession économique aux États-Unis de même que la divergence des taux américains comparativement au reste du monde ont caractérisé le semestre. Dans ce contexte, la catégorie Revenu fixe produit un rendement de 3,9 % sur six mois, au-dessus de son indice de référence à 3,0 %. La performance est due à un fort rendement courant de 2,8 % et à une exécution positive dans nos activités de crédit gouvernemental, de crédit aux entreprises et de solutions de financement.

Sur cinq ans, la catégorie affiche un rendement annualisé de 0,2 %, encore largement affecté par la correction importante du marché en 2022, alors que l'indice est à -0,8 %. L'écart à l'indice s'explique par la qualité de l'ensemble des activités de crédit.

Actifs réels

Infrastructures : rendement constant dans un contexte géopolitique instable

Sur six mois, le portefeuille d'infrastructures continue d'être un pilier de stabilité pour le portefeuille global. Son rendement se situe à 4,5 %, soutenu principalement par les actifs de transport. Son indice de référence s'établit pour sa part à 8,1 %, porté par les titres publics qui le composent et qui sont toujours stimulés par la demande énergétique liée à l'intelligence artificielle. Dans un environnement qui demeure compétitif en raison du profil particulièrement attrayant de la catégorie d'actif, les équipes ont été proactives avec des acquisitions de près de 4 G$, notamment à l'international et y compris dans les secteurs des télécommunications, des centres de données et du transport d'électricité. Elles ont également réalisé des ventes stratégiques ciblées pour matérialiser des gains et assurer le roulement du portefeuille.

Sur cinq ans, le rendement annualisé est de 11,2 %, contre 9,0 % pour l'indice. Le portefeuille bénéficie à nouveau de la saine diversification des actifs et de son positionnement favorable dans des secteurs porteurs, dont les énergies renouvelables et de transition, les ports, les autoroutes et les télécommunications.

Immobilier : stabilisation globale du portefeuille

Sur six mois, le portefeuille affiche un rendement de 0,1 %, comparativement à 1,2 % pour l'indice. La grande majorité des secteurs qui composent le portefeuille ont connu une stabilisation de leurs valeurs au cours du semestre. Les centres commerciaux et les bureaux affichent d'ailleurs de bons rendements courants, après le choc de la pandémie. La performance est toutefois limitée par l'impact de l'environnement de taux élevés.

Sur cinq ans, le rendement annualisé du portefeuille se situe à 0,3 %, en ligne avec son indice à 0,4 %, soit des performances qui témoignent des défis conjoncturels et structurels de l'ensemble de l'industrie dans les dernières années. L'écart à l'indice s'explique essentiellement par la concentration historique du portefeuille dans le secteur des bureaux aux États-Unis, qui a connu des difficultés sur la période. Notons que le repositionnement sectoriel du portefeuille immobilier vers des secteurs d'avenir comme la logistique depuis 2020 a été favorable sur cinq ans.

Effet des devises sur les rendements

Au premier semestre, l'exposition du portefeuille aux devises étrangères a eu une incidence défavorable sur le rendement global en raison principalement de la forte dépréciation du dollar américain. La couverture partielle de cette devise mise en place par les équipes a toutefois offert une protection importante, compensant près de la moitié de l'impact négatif. Sur cinq ans, l'exposition aux devises étrangères a influencé positivement le rendement global, principalement en raison de la vigueur du dollar américain sur la période et de la grande exposition du portefeuille à celui-ci.

Québec : appui aux entreprises d'ici et aux projets structurants face à une économie mondiale qui se redéfinit

Le début d'année a permis de consolider les positions de certains leaders québécois au sein d'industries stratégiques, en plus de poursuivre l'avancement de projets structurants. Parmi les faits saillants, notons :

Appui à la croissance des entreprises

Innergex : annonce de l'acquisition de ce chef de file de l'énergie renouvelable, portant la valeur de l'entreprise à 10 G$

: annonce de l'acquisition de ce chef de file de l'énergie renouvelable, portant la valeur de l'entreprise à Norda Stelo : 28 M$ pour entrer au capital du leader en ingénierie d'impact, après deux ans comme prêteur, venant renforcer notre partenariat axé sur l'innovation durable

: pour entrer au capital du leader en ingénierie d'impact, après deux ans comme prêteur, venant renforcer notre partenariat axé sur l'innovation durable Germain Hôtels : pilotage d'une ronde de financement totale de 160 M$ pour accélérer son expansion, et accompagnement pour la relève d'entreprise

: pilotage d'une ronde de financement totale de pour accélérer son expansion, et accompagnement pour la relève d'entreprise Synex Performance d'affaires : entrée au capital à titre d'actionnaire minoritaire et appui sous forme de dette à cette entreprise en pleine croissance dans le secteur du courtage d'assurance au Canada

Projets structurants

REM : migration de l'ensemble des opérations vers Brossard et début de la période d'essais sur deux nouvelles antennes ( Deux-Montagnes et Anse-à-l'Orme) avant l'étape de marche à blanc à la fin de l'été

: migration de l'ensemble des opérations vers et début de la période d'essais sur deux nouvelles antennes ( et Anse-à-l'Orme) avant l'étape de marche à blanc à la fin de l'été Train à grande vitesse Québec- Toronto : sélection par le gouvernement du Canada de l'équipe Cadence, menée par CDPQ Infra, comme partenaire privé d'Alto, la société d'État fédérale chargée de la réalisation de ce projet d'envergure pour la mobilité canadienne

: sélection par le gouvernement du de l'équipe Cadence, menée par CDPQ Infra, comme partenaire privé d'Alto, la société d'État fédérale chargée de la réalisation de ce projet d'envergure pour la mobilité canadienne TramCité : annonce des consortiums qualifiés pour deux contrats majeurs dans le cadre des demandes d'expression d'intérêt pilotées par CDPQ Infra; à terme, ce nouveau réseau de tramway moderne de 19 km est appelé à devenir la colonne vertébrale de la mobilité dans la région de Québec

Informations financières

La gestion des coûts demeure une priorité pour l'organisation. À cet effet, l'intégration des filiales immobilières, Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital, au sein de La Caisse s'est poursuivie pour bénéficier du plein potentiel d'une organisation simplifiée et dégager des gains d'efficience. Rappelons que cette intégration, amorcée l'an dernier, se conclura en 2026. Déjà, les synergies réalisées représentent des économies annuelles au-delà de l'objectif initial de 100 M$. Les informations sur les coûts de gestion interne et externe des placements au 31 décembre seront présentées lors de la divulgation annuelle des résultats financiers.

Les agences de notation ont pour leur part réaffirmé les cotes de crédit de première qualité de La Caisse avec une perspective stable, soit AAA (DBRS), AAA (S&P), Aaa (Moody's) et AAA (Fitch Ratings).

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

