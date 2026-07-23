La Caisse et GO.FARM lancent une plateforme de 330 M$ AU pour investir dans les cultures permanentes en Australie

MONTRÉAL et MELBOURNE, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- La Caisse, groupe mondial d'investissement, et GO.FARM, gestionnaire de placements agricoles australien, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique visant à investir dans des cultures horticoles permanentes de grande valeur en Australie.

Dans le cadre de ce partenariat, La Caisse investira 300 M$ AU en capitaux propres par l'intermédiaire d'une plateforme gérée par GO.FARM, qui s'engagera aussi à investir 30 M$ AU supplémentaires, pour un engagement initial s'élevant à 330 M$ AU. La Caisse deviendra également actionnaire minoritaire de GO.FARM, renforçant leur alignement à long terme.

Fondée en 2013 par Liam Lenaghan, GO.FARM gère environ 1,6 G$ AU d'actifs, en particulier des actifs fonciers et hydriques sous-utilisés, que l'entreprise transforme en exploitations agricoles très productives et de qualité institutionnelle. Spécialisée en cultures horticoles permanentes à grande échelle, l'entreprise mise sur l'utilisation efficiente de l'eau, les systèmes agricoles adaptés au climat et les infrastructures essentielles.

La Caisse a choisi GO.FARM pour son approche en matière d'agriculture responsable, ses capacités opérationnelles et son aptitude à cibler, à développer et à exploiter des actifs agricoles sur le terrain.

Le partenariat visera à constituer un portefeuille diversifié de cultures permanentes irriguées en Australie, en tirant parti des occasions d'investissement agricole à long terme propres au pays et de son important potentiel de mise en valeur des terres.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef, Infrastructures et Investissement durable à La Caisse, a déclaré : « L'Australie réunit de nombreux atouts : des terres agricoles de grande qualité, des marchés d'exportation solides et de nombreuses possibilités de mise en valeur des terres. Ce partenariat avec GO.FARM nous permet d'appuyer un exploitant reconnu qui possède une solide expertise locale et qui est engagé en faveur d'une agriculture responsable. Ensemble, nous voulons bâtir une plateforme diversifiée, capable de saisir les occasions qu'offre un secteur de plus en plus important pour la production alimentaire mondiale. »

Liam Lenaghan, fondateur et directeur général de GO.FARM, a déclaré : « Depuis toujours, nous veillons à former des équipes efficaces, à développer nos capacités et à nous appuyer sur la science et les données afin de saisir les bonnes occasions, de relever les défis et de maîtriser les fondamentaux des projets. Notre partenariat repose sur une vision commune, et pas seulement sur un apport financier. Les investisseurs institutionnels du monde entier cherchent à accroître leur présence dans le secteur agricole, mais l'accès à des actifs de première qualité demeure limité. Ce mandat témoigne de la maturité croissante de l'agriculture australienne comme classe d'actifs institutionnelle et marque une étape positive tant pour GO.FARM que pour le secteur. »

Ce partenariat s'appuie sur la présence accrue de La Caisse dans le domaine de la gestion durable des terres en Australie et sur les relations déjà établies par GO.FARM avec des investisseurs institutionnels australiens, dont l'Australian Retirement Trust, des gestionnaires de patrimoine et des investisseurs australiens fortunés. Il intervient également à un moment où les investisseurs institutionnels du monde entier accordent une attention croissante aux actifs réels liés à la production alimentaire, au capital naturel et à la résilience climatique. Dans ce contexte, le partenariat témoigne d'une ambition commune de poursuivre le développement à long terme de plateformes d'investissement agricole de grande qualité en Australie.

À PROPOS DE LA CAISSE

La Caisse investit depuis plus de 60 ans avec un double mandat : générer des rendements optimaux à long terme pour ses 48 déposants, qui représentent plus de six millions de Québécoises et Québécois, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, La Caisse est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, son actif net s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, consultez LaCaisse.com, LinkedIn et Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE GO.FARM

GO.FARM est une société australienne de premier plan spécialisée dans l'investissement et le développement agricoles. Elle a géré plus de 96 000 hectares de terres agricoles et 129 000 mégalitres d'eau dans les États de Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria et de Tasmanie, et compte environ 1,6 G$ AU d'actifs sous gestion. La société se concentre sur la mise en valeur de terres agricoles sous-utilisées afin d'en faire des actifs productifs, durables et de grande valeur. GO.FARM s'engage à procurer de solides rendements financiers à ses investisseurs tout en contribuant à renforcer le tissu social et environnemental des collectivités où elle exerce ses activités.

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SOURCE La Caisse