Cinven et La Caisse annoncent l'acquisition conjointe d'Optio, plateforme de premier plan en souscription d'assurance spécialisée

MONTRÉAL et LONDRES, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- La société internationale de placement privé Cinven et le groupe d'investissement mondial La Caisse annoncent conjointement aujourd'hui avoir conclu une entente en vue de l'acquisition d'Optio Group (« Optio » ou « la société »), une plateforme de premier plan offrant des services d'agents généraux gestionnaires (AGG) en assurance spécialisée, dont le siège social est situé au Royaume-Uni. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Fondée en 2018, Optio, dont le siège social est situé à Londres, conçoit, souscrit et gère des solutions spécialisées pour plus de 60 compagnies d'assurance partenaires. L'entreprise souscrit un portefeuille très diversifié de risques spéciaux dans six secteurs d'activité - services professionnels et spécialisés, transport, immobilier et énergie, soins de santé, responsabilité transactionnelle, et cautionnement et crédit - qui regroupent plus de 30 produits. La société est bien établie en Europe et jouit d'une présence internationale grâce à ses 18 bureaux dans 15 pays, notamment au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie. Optio se distingue tout particulièrement par sa capacité éprouvée à attirer et à retenir d'éminents spécialistes en souscription, qui contribuent à sa performance dans le domaine de l'assurance.

Cinven et La Caisse possèdent tous deux une vaste expérience dans le sous-secteur de la souscription spécialisée et suivent depuis longtemps l'évolution d'Optio. L'équipe de Cinven est en contact avec l'équipe de gestion de la société depuis plus de deux ans, et cette relation s'est renforcée aux côtés de La Caisse. Pour Cinven et La Caisse, Optio représente une excellente occasion d'investissement en raison de plusieurs caractéristiques intéressantes :

Exposition à un marché final en pleine croissance structurelle : Le secteur des AGG en assurance spécialisée devrait continuer de surpasser le secteur de l'assurance de dommages dans son ensemble, en raison de facteurs structurels favorables, y compris l'appétit croissant des assureurs pour les risques spéciaux et la migration continue des talents vers les plateformes d'intermédiaires en souscription, comme Optio;

Le secteur des AGG en assurance spécialisée devrait continuer de surpasser le secteur de l'assurance de dommages dans son ensemble, en raison de facteurs structurels favorables, y compris l'appétit croissant des assureurs pour les risques spéciaux et la migration continue des talents vers les plateformes d'intermédiaires en souscription, comme Optio; Un modèle d'affaires de grande qualité qui nécessite peu de capitaux : Le portefeuille d'Optio offre des solutions spécialisées diversifiées, par produits et par régions, et s'appuie sur une solide performance à long terme en souscription rigoureuse et à faible taux de réclamation;

Le portefeuille d'Optio offre des solutions spécialisées diversifiées, par produits et par régions, et s'appuie sur une solide performance à long terme en souscription rigoureuse et à faible taux de réclamation; Une capacité éprouvée à attirer et à retenir des talents de premier plan en souscription : Optio se positionne comme un chef de file émergent dans le secteur, grâce à ses capacités de souscription qui combinent une expertise sectorielle approfondie et une grande qualité d'exécution, ainsi qu'à ses relations de longue date avec les réseaux de courtiers et de compagnies d'assurance;

Optio se positionne comme un chef de file émergent dans le secteur, grâce à ses capacités de souscription qui combinent une expertise sectorielle approfondie et une grande qualité d'exécution, ainsi qu'à ses relations de longue date avec les réseaux de courtiers et de compagnies d'assurance; Importantes perspectives de croissance organique et par acquisitions : L'entreprise est bien placée pour accélérer sa trajectoire de croissance à long terme, que ce soit de façon interne ou en saisissant des occasions de fusions et d'acquisitions créatrices de valeur dans un marché très fragmenté;

L'entreprise est bien placée pour accélérer sa trajectoire de croissance à long terme, que ce soit de façon interne ou en saisissant des occasions de fusions et d'acquisitions créatrices de valeur dans un marché très fragmenté; Une équipe de gestion et de direction exceptionnelle menée par le chef de la direction, Deepak Soni.

Cette transaction met à profit la vaste expertise de Cinven et son important historique d'investissement dans le secteur de la souscription spécialisée et des services financiers plus généraux, comme en témoignent ses placements dans Compre, Miller et Policy Expert. Pour La Caisse, cet investissement reflète une présence de longue date dans le secteur de l'assurance et les plateformes liées à l'assurance à l'échelle mondiale, avec une expérience en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

Luigi Sbrozzi, associé et co-chef des Fonds stratégiques chez Cinven, a déclaré : « Optio est une occasion de premier plan dans le domaine des services d'AGG, un sous-secteur des services financiers dans lequel Cinven détient déjà une vaste expertise et a fait ses preuves. Deepak Soni et toute l'équipe de gestion ont bâti une plateforme de qualité distinctive pour les spécialistes de la souscription, et nous sommes ravis de nous associer avec eux pour poursuivre la croissance interne et externe de la société. Nous sommes également fiers de collaborer avec La Caisse dans le cadre de cette opération et sommes impatients de participer à la prochaine phase de croissance d'Optio. »

Martin Longchamps, premier vice-président et chef, Placement privé et Crédit privé à La Caisse, a affirmé : « L'assurance spécialisée est un secteur où l'expertise en souscription, la sélection rigoureuse des risques et le volume comptent de plus en plus. Grâce à sa plateforme distinctive desservant des marchés d'assurance complexes, à sa forte présence en Europe et à son potentiel de croissance à l'international, Optio est bien positionnée pour tirer profit de cet environnement. Cet investissement reflète notre confiance dans les perspectives du secteur, notre expérience dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance et notre volonté d'investir dans des entreprises de grande qualité aux côtés de partenaires qui partagent notre vision. »

Deepak Soni, chef de la direction d'Optio, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Cinven et La Caisse comme partenaires pour entamer ce nouveau chapitre de l'histoire d'Optio. Au cours des dernières années, avec le soutien de Preservation Capital Partners, nous avons réussi à bâtir une plateforme mondiale diversifiée en investissant dans nos équipes et en nous dotant d'AGG hautement spécialisés. Durant cette période, nous sommes restés déterminés à offrir d'excellents résultats de souscription à nos assureurs partenaires et un service exceptionnel à nos courtiers. Nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau groupe d'actionnaires, nous continuerons de tirer parti de ces bases solides pour poursuivre notre stratégie de croissance et accroître nos capacités, tout en préservant la culture entrepreneuriale et l'expertise spécialisée qui nous caractérisent. »

L'opération est assujettie aux approbations réglementaires et aux autres conditions de conclusion habituelles.

À PROPOS DE CINVEN

Cinven est une société internationale de placement privé de premier plan qui cherche à bâtir des entreprises européennes et mondiales de haut calibre. Ses fonds visent six secteurs clés : services aux entreprises, consommation, services financiers, soins de santé, industrie et technologie, médias et télécommunications. La société a des bureaux à Londres, à New York, à Francfort, à Paris, à Milan, à Madrid et au Luxembourg. Elle adopte une approche responsable à l'égard de ses sociétés en portefeuille, de ses employés, de ses fournisseurs, des collectivités locales, de l'environnement et de la société.

Dans le présent communiqué, « Cinven » s'entend, selon le contexte, de Cinven Holdings Guernsey Limited, de Cinven Partnership LLP et de leurs associés respectifs (au sens de la Companies Act 2006) ou de fonds gérés ou conseillés par l'un ou l'autre des organismes susmentionnés.

Pour en savoir plus sur Cinven, consultez le site www.cinven.com ou la page www.linkedin.com/company/cinven/.

À PROPOS DE LA CAISSE

La Caisse investit depuis plus de 60 ans avec un double mandat : générer des rendements optimaux à long terme pour ses 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécoises et Québécois, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, La Caisse est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, son actif net s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez LaCaisse.com, LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

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Max McGahan

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La Caisse

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SOURCE La Caisse