La Caisse nomme Vincent Delisle à titre de chef des Marchés liquides

MONTRÉAL, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce aujourd'hui la nomination de Vincent Delisle à titre de chef des Marchés liquides, à la suite d'un processus de recrutement international mené avec l'appui d'une firme reconnue, qui avait été lancé en avril dernier.

M. Delisle cumule 25 ans d'expérience en stratégie de répartition d'actif, de marchés boursiers mondiaux et en gestion de portefeuille. Il a débuté sa carrière comme négociateur d'obligations et d'actions dans une firme de placement, Eterna Trust, dans les années 90. Il a ensuite passé sept ans à titre de stratège de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins de 1997 à 2004.

Par la suite, au cours de ses quatorze ans à la Banque Scotia, il a notamment occupé les postes de directeur de la Recherche en actions, Québec et de directeur général Stratégie de portefeuille et Analyse quantitative au sein de la division Marchés des capitaux. Dans ces fonctions, M. Delisle était le stratège en chef de la Banque, et ses recommandations de placement étaient suivies par des milliers de courtiers qui conseillaient des particuliers ainsi que par les clients institutionnels de la Banque Scotia à travers le monde. De 2013 à 2018, il a d'ailleurs été reconnu pour la qualité de son travail par ses pairs étant nommé systématiquement pendant six ans premier stratège de portefeuille dans le prestigieux classement de Greenwich Associates et pendant trois ans dans le classement de Brendan Woods International. Avant de se joindre à la Caisse, M. Delisle a agi comme co-chef des Placements chez Hexavest. Il détient un baccalauréat en Finance de l'Université Laval ainsi que la désignation de CFA.

Dans ses nouvelles fonctions de chef des Marchés liquides à la Caisse, M. Delisle aura la responsabilité de diriger les équipes Marchés boursiers, Revenu fixe et de co-diriger avec le chef des Actifs réels et Placements privés, Macky Tall, l'équipe Fonds d'investissement et gestion externe et l'équipe de Recherche globale. Il relèvera du président et chef de la direction et sera membre du comité de direction et du comité investissement-risques.

« Vincent Delisle possède à la fois une vision globale des marchés publics mondiaux et de l'économie, une expérience reconnue en construction de portefeuille et une feuille de route solide en investissement. Il sait distinguer les mouvements de fond dans les marchés, mettre en œuvre des stratégies qui créent de la valeur et traduire celles-ci en processus décisionnels rigoureux et efficaces, » a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse. « La combinaison unique de son expérience et de ses capacités font de lui un leader de premier plan pour bien positionner nos portefeuilles de marchés liquides pour la prochaine décennie, au service de nos déposants, et je suis très heureux qu'il ait accepté de relever ce défi, » a-t-il ajouté.

« Je suis très fier de me joindre à la Caisse, une organisation de calibre mondial qui joue un rôle de premier plan dans le développement de l'économie québécoise et dont le savoir-faire est reconnu et respecté dans les marchés. J'ai hâte de me mettre au travail avec les équipes pour piloter les portefeuilles liquides de la Caisse et continuer de bâtir sur les capacités de recherche de la Caisse et sa stratégie de fonds d'investissement, » a affirmé Vincent Delisle.

M. Delisle entrera en fonction le 3 août prochain.

