La Caisse investit 53 M$ dans Neuvoo

Le site d'emploi fondé au Québec poursuit son expansion mondiale

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un investissement de 53 M$ CA, sous forme de capital-actions, dans Neuvoo, l'un des sites d'emploi qui connait aujourd'hui une des plus fortes croissances à l'échelle mondiale. D'ailleurs, avec 5556 % d'augmentation de croissance en 5 ans, Neuvoo s'est récemment illustré au 14e rang du 2019 Growth 500 du magazine Canadian Business qui liste les compagnies canadiennes qui connaissent les croissances les plus rapides.

Cet investissement permettra à l'entreprise de continuer son expansion vers de nouveaux marchés et de poursuivre l'optimisation de sa plateforme qui repose notamment sur l'intelligence artificielle. Grâce à sa capacité à intégrer efficacement différents algorithmes à son site, Neuvoo s'est rapidement différenciée en devenant l'une des seules plateformes de recherche d'emploi ayant la capacité de créer un inventaire complet et précis des postes affichés sur l'ensemble du web.

À ce jour, Neuvoo affiche en moyenne 30 millions d'emplois et compte 70 millions de visites par mois à travers le globe. L'entreprise prévoit d'ailleurs atteindre plus de 100 millions de visiteurs d'ici janvier 2020.

L'entreprise, dont les revenus annualisés dépassent les 75 M$ CA, est active dans 77 pays à partir de son siège social établi à Montréal et de ses bureaux en Europe et en Amérique latine. En plus de l'accès aux offres d'emplois, Neuvoo propose différents outils dynamiques destinés aux candidats basés sur le vaste inventaire d'emplois disponibles sur son site.

« Nous sommes honorés de ce partenariat avec l'un des investisseurs institutionnels les plus importants au monde. Cet investissement nous permettra d'embaucher plus de 100 personnes en Amérique du Nord au cours de la prochaine année et de doubler nos revenus », affirme Lucas Martinez, co-fondateur de Neuvoo.

« Par cette transaction, la Caisse appuie une entreprise de la nouvelle économie en forte croissance qui a su se démarquer et prendre une position de leader à l'international grâce à l'intégration réussie de l'intelligence artificielle, affirme Charles Émond, premier vice-président et chef des investissements au Québec et Planification stratégique globale de la Caisse. Neuvoo a développé une technologie unique qui lui assure un positionnement concurrentiel dans le marché du recrutement en ligne. »

Cet investissement est réalisé par l'entremise du Fonds CDPQ-IA annoncé au printemps 2019 et qui vise notamment à propulser la croissance des entreprises dont l'offre de produits repose sur le développement de l'intelligence artificielle.

À PROPOS DE NEUVOO

Avec plus de 30 millions d'offres d'emploi réparties dans 77 pays, Neuvoo est l'un des sites d'emploi en plus forte croissance à l'échelle mondiale. Notre mission est de faciliter l'accès à l'emploi et à l'information s'y rattachant. Pour ce faire, nous centralisons toutes les offres d'emploi disponibles sur le web, que ce soit sur le site carrière des entreprises, via des agences de placement ou grâce à notre réseau de sites d'emploi partenaires. Nous développons également de nombreuses ressources pour aider les candidats dans leur recherche.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

