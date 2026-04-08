MONTRÉAL et L'ISLET, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Innovair Solutions, un chef de file dans la fabrication et la distribution de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVAC), franchit une étape importante avec un investissement de 150 M$ de La Caisse dans l'entreprise. Cette transaction soutiendra la stratégie de croissance d'acquisition nord-américaine de l'entreprise familiale de troisième génération, tout en préservant son ancrage et son actionnariat québécois.

L'investissement s'inscrit dans la transformation amorcée par Innovair Solutions au cours des dernières années, notamment son regroupement stratégique avec le Groupe Stelpro, un fabricant québécois de solutions de chauffage, réalisé il y a deux ans. Fondée sur la complémentarité des expertises et des réseaux de distribution, cette alliance a renforcé le positionnement d'Innovair Solutions sur le marché. L'investissement de La Caisse s'inscrit dans la continuité du leadership et de la vision ambitieuse de la famille Beaulieu, qui demeure l'actionnaire de contrôle, en appui à la réalisation du plein potentiel du regroupement et au déploiement de la stratégie de croissance d'Innovair Solutions au Canada, aux États-Unis et à l'échelle mondiale. En complément de l'investissement de La Caisse, le Fonds de solidarité FTQ a aussi effectué un financement de 80 M$ qui illustre son soutien au développement des entreprises d'ici.

Aujourd'hui, Innovair Solutions s'impose comme un chef de file du confort des bâtiments à l'échelle du continent, s'appuyant sur un réseau de 600 distributeurs et sur une forte présence au détail auprès de grandes enseignes de rénovation. Son offre comprend un portefeuille complet de produits couvrant le chauffage électrique, les thermopompes, les câbles chauffants, la ventilation et les thermostats. Parmi ses marques phares figurent Ouellet et Stelpro, bien connues des consommateurs québécois. Innovair Solutions compte près de 1 300 employés répartis sur 17 sites au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chine.

« Au cours de ses 60 ans d'histoire, Innovair Solutions s'est établi comme un acteur québécois de référence dans le secteur des solutions de chauffage, ventilation et climatisation, porté par le leadership de ses actionnaires fondateurs. Aux côtés de la famille Beaulieu, La Caisse entend jouer un rôle actif, au‑delà du capital, pour appuyer la croissance à long terme de l'entreprise, notamment dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à La Caisse.

« L'appui de La Caisse nous donne l'élan nécessaire pour accélérer notre croissance et solidifier une structure financière durable. C'est un partenaire québécois stratégique qui nous permet de continuer à bâtir ici, chez nous, pour le long terme.

La fierté du chemin parcouru reflète le travail exceptionnel accompli par nos équipes. Ensemble, nous franchissons une nouvelle étape vers notre ambition : devenir une entreprise de classe mondiale, avec un siège social ancré au Québec. Ce partenariat ouvre la porte à des opportunités majeures et à un avenir résolument prometteur pour Innovair Solutions. » a affirmé Louis Beaulieu, Chef de la direction, Innovair Solutions.

Desjardins Marché des capitaux a agi en tant que conseiller financier exclusif pour Innovair Solutions dans le cadre de la transaction.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois(e)s, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D'INNOVAIR SOLUTIONS

Innovair Solutions, leader canadien dans la conception, fabrication et distribution de solutions de chauffage, ventilation et climatisation en Amérique du Nord, est à la tête d'un groupe global composé de 18 marques de commerce complémentaires, toutes animées par une même ambition : redéfinir les standards nord-américains en misant sur l'innovation durable, la fabrication locale et l'excellence opérationnelle.

Avec près de 1300 employés répartis sur 17 sites d'activités au Canada, États-Unis, Mexique et Chine, et possédant plus de 60 ans d'expertise, Innovair Solutions incarne une force collective tournée vers l'avenir.

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