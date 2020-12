La Caisse investit 1 G$ US dans Invenergy Renewables

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1 G$ US dans la société Invenergy Renewables LLC (Invenergy), le plus important promoteur, propriétaire et exploitant privé de projets éoliens et solaires en Amérique du Nord, afin de soutenir davantage la société dans ses activités de développement et sa croissance continue.

Cet engagement de la CDPQ, sous forme de nouvelles facilités d'investissement, représente une étape importante de son partenariat de long terme avec Invenergy, amorcé il y a près de huit ans par une prise de participation dans des parcs éoliens en exploitation par ce leader de l'industrie. L'année suivante, la CDPQ avait fait l'acquisition d'une participation directe dans Invenergy, s'exposant ainsi davantage au développement et à la réalisation de projets d'énergies renouvelables auprès d'un partenaire reconnu mondialement. Au fil des ans, la CDPQ a progressivement augmenté ses investissements dans la société.

Invenergy Renewables est un chef de file international dans le développement de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie. La société possède une expertise solide dans les différentes étapes de la chaîne de valeur de l'industrie, dont le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance de projets d'énergies renouvelables.

« Ce nouvel investissement de la CDPQ est le plus important depuis le début de notre partenariat fructueux avec Invenergy, en 2013 », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « La CDPQ se réjouit d'investir son capital constructif pour appuyer Invenergy et ses équipes, qui développent avec passion de nouveaux projets renouvelables et contribuent ainsi à la transition climatique. »

« Ces facilités d'investissement supplémentaires permettront d'accélérer la croissance d'Invenergy Renewables et d'assurer sa position de leader du secteur », a déclaré Jim Murphy, président et chef de l'exploitation d'Invenergy. « La CDPQ est un partenaire d'investissement de confiance et apprécié de notre entreprise d'énergies renouvelables et nous sommes impatients de travailler ensemble pour poursuivre la transformation abordable, fiable et bénéfique pour l'environnement du secteur de l'énergie. »

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS D'INVENERGY RENEWABLES

Nous sommes des innovateurs qui construisent un monde durable. Invenergy Renewables et ses sociétés affiliées développent, possèdent et exploitent des installations de production et de stockage d'énergie durable à grande échelle dans les Amériques, en Europe et en Asie. Le siège social d'Invenergy est situé à Chicago et elle dispose de bureaux de développement régional aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Colombie, au Japon, en Pologne et en Écosse. Invenergy a développé avec succès environ 25 000 mégawatts de projets en cours d'exploitation, en construction ou en sous-traitance, y compris des projets éoliens, solaires et de stockage avancé d'énergie. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.invenergy.com.

