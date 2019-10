La Caisse fait son entrée sur le marché de la micromobilité durable en investissant 50 M$ US dans Bird

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») annonce un placement en actions de 50 M$ US dans Bird Rides, Inc. (« Bird »), le chef de file mondial de la micromobilité durable.

Bird exploite des trottinettes électriques partagées dans plus de 100 villes à travers le monde, offrant une option de mobilité propre de plus en plus prisée pour les courts trajets urbains. En moins de trois ans, Bird s'est déjà imposé comme une option clé de transport partagé dans plusieurs grandes villes de la planète.

« Bird s'inscrit dans notre stratégie d'investissement qui mise sur les technologies de rupture novatrices, comme celles qui soutiennent la mobilité durable », dit Jeffrey R. Smith, vice-président principal, Stratégie d'investissement numérique à la Caisse. « Ce nouveau partenariat appuie également notre engagement envers une économie mondiale moins dépendante du carbone. Nous sommes impatients de poursuivre le développement d'une entreprise qui fournit des solutions de micromobilité dans plusieurs villes à travers le monde. »

« Plutôt que de dépenser pour accroitre la taille de la société à tout prix, nous misons sur l'amélioration des revenus générés par chaque trottinette électrique Bird », ajoute Travis VanderZanden, chef de la direction et fondateur de Bird. « Maintenant, grâce au meilleur rendement par unité de l'industrie, les nouveaux investisseurs de Bird comme la Caisse constatent que nous ouvrons la voie à une entreprise durable et en santé. »

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

