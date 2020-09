La Caisse et S2G Ventures annoncent un partenariat pour investir dans les opportunités liées aux changements climatiques

MONTRÉAL et CHICAGO, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel mondial, et S2G Ventures (S2G), une importante société d'investissement dans des entreprises à diverses étapes de croissance, ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat de co-investissement dans le cadre duquel la Caisse investira jusqu'à 125 M$ US au cours des trois prochaines années dans des sociétés de capital de risque qui cherchent à rendre le secteur agroalimentaire plus durable et respectueux du climat.

L'entente de co-investissement entre la Caisse et S2G découle du partenariat de la Caisse avec le CREO Family Office Syndicate (CREO), un organisme à but non lucratif basé à New York dont la mission est d'encourager l'investissement dans des solutions sobres en carbone.

S2G a été sélectionné par la Caisse à l'issue d'un examen exhaustif de partenaires potentiels. L'entente est une occasion d'appuyer des entrepreneurs qui élaborent des solutions concrètes aux changements climatiques. À ce titre, elle renforcera les principes et objectifs communs des deux organisations, notamment leur perspective à long terme et leur engagement à l'égard de l'investissement durable.

« Nous nous réjouissons de la création de ce partenariat avec la Caisse et à l'idée de pouvoir investir auprès d'entrepreneurs de haut calibre du système alimentaire, a déclaré Sanjeev Krishnan, directeur général et chef des placements de S2G. La Caisse partage notre vision à long terme de lutte contre les changements climatiques et met à profit sa vaste expérience en matière d'investissement dans des sociétés de premier plan à l'échelle mondiale. »

« En facilitant les investissements dans des sociétés de capital de risque et des sociétés de croissance qui participent aux étapes de la production, de la chaîne d'approvisionnement et de la consommation, ce partenariat contribuera à réduire l'empreinte carbone du secteur agroalimentaire, a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la Caisse. S2G est une firme d'investissement de premier plan dans ce secteur et nous sommes ravis de nous y associer pour soutenir les entrepreneurs qui rendront le secteur agroalimentaire plus durable. »

« Cet accord fait partie d'une plate-forme d'innovation plus large que la Caisse a mise en place pour tirer parti d'opportunités avec des partenaires stratégiques tels que CREO, des bureaux de gestion de patrimoine, des investisseurs à long terme et des groupes industriels, afin de diriger plus de capitaux vers des investissements innovants dans des initiatives durables », a affirmé Mario Therrien, chef des fonds d'investissement et de la gestion externe à la Caisse.

En 2017, la Caisse s'est engagée à réduire l'empreinte carbone de son portefeuille de 25 % par dollar investi d'ici 2025. Ce faisant, la Caisse est devenue le premier investisseur institutionnel en Amérique du Nord à établir une cible de réduction de l'intensité des gaz à effet de serre pour l'ensemble de ses catégories d'actif. Le climat est maintenant pris en compte dans toutes ses décisions de placement, un élément essentiel qui lui permettra de rendre son portefeuille plus durable. Au 31 décembre 2019, la valeur du portefeuille d'actifs faibles en carbone de la Caisse s'élevait à 34 G$ US, en hausse de 95 % par rapport à 2017.

S2G appuie les chefs d'entreprise qui font figure de pionniers en ce qui a trait à l'amélioration de la santé et de la durabilité globale du système alimentaire. Au cours des six dernières années, S2G a investi dans de nouvelles sociétés agroalimentaires prospères, de la production à la distribution, soit Beyond Meat, Sweetgreen, Apeel Sciences, Greenlight Biosciences, MycoTechnology et bien d'autres.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE S2G VENTURES

S2G Ventures est un fonds de capital de risque qui investit dans des entreprises à diverses étapes de croissance dans les marchés agroalimentaires et des produits de la mer. La mission du fonds est de stimuler l'innovation afin de répondre à la demande des consommateurs qui veulent des systèmes alimentaires sains et durables. S2G a repéré des secteurs dans le système alimentaire qui sont prêts pour le changement et est en train de construire un portefeuille de sociétés à diverses étapes de croissance, dont des entreprises en démarrage, des entreprises de capital-risque et des entreprises de croissance. Les principaux secteurs d'intérêt de S2G sont l'agriculture, les océans, les ingrédients, les infrastructures et la logistique, les TI et le matériel informatique, la sécurité et la technologie alimentaire, le commerce de détail et les restaurants, et les marques grand public. Pour en savoir plus sur S2G, consultez le site www.s2gventures.com, écoutez nos balados ou suivez-nous sur LinkedIn.

