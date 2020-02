La Caisse et Piramal établissent un partenariat pour déployer 300 M$ US en financement par crédit privé en Inde

MUMBAI et MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel mondial, et Piramal Asset Management Private Limited, une filiale en propriété exclusive de Piramal Enterprises Limited (PEL), ont annoncé aujourd'hui la création d'une plateforme de 300 M$ US pour cibler des occasions de financement par crédit privé en Inde. L'engagement de la Caisse représente 75 % de la plateforme et celui de Piramal, les 25 % restants.

Cette plateforme offrira des solutions de crédit privé à des sociétés de divers secteurs en Inde, notamment les secteurs manufacturier, industriel, pharmaceutique, de consommation, de santé et de la logistique. Le partenariat cadre à la fois avec la stratégie d'investissement de la Caisse dans un pays bénéficiant d'un important potentiel de croissance économique sur le long terme et avec la stratégie de prêts directs aux moyennes et aux grandes entreprises de Piramal.

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement d'une plateforme de crédit structurée avec

la Caisse, notre partenaire de longue date et un investisseur mondial de premier plan. Ce partenariat démontre encore une fois que les grands investisseurs institutionnels mondiaux ont confiance dans nos réalisations et notre potentiel de croissance. Cette plateforme vise à tirer profit des occasions que représentent les sources de capitaux alternatives pour offrir des solutions avantageuses dans le secteur du crédit privé », a dit Ajay Piramal, président de Piramal Group.

« Piramal Enterprises est un partenaire qui partage notre vision, qui est très bien positionné dans le marché et qui possède une connaissance approfondie de l'industrie et du secteur financier de l'Inde. Il s'agit d'une occasion de plus pour la Caisse de collaborer avec les meilleurs partenaires dans un marché qui présente de nombreuses possibilités sur le long terme », a déclaré Anita M. George, première vice-présidente et cheffe des Partenariats stratégiques - Marchés en croissance, à la Caisse. « Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure de soutenir les entreprises en expansion et d'investir dans l'entrepreneuriat florissant de l'Inde. »

Depuis 2017, la Caisse s'est associée avec PEL, ayant récemment investi 250 M$ US dans ses débentures convertibles obligatoires. Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse, a alloué 250 M$ US à une plateforme de co-investissement avec PEL afin d'offrir du capital à long terme à des promoteurs résidentiels de premier ordre.

« Ce partenariat mettra l'accent sur le crédit performant et cherchera à investir dans des sociétés dotées de modèles d'affaires évolutifs qui ont démontré de grandes capacités d'exécution, des flux de trésorerie robustes et un historique de remboursement des prêteurs, et qui ont besoin de capitaux pour appuyer leur croissance soutenue », a dit Khushru Jijina, directeur général de Piramal Capital & Housing Finance Ltd.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus importantes entreprises diversifiées en Inde. Elle est présente dans les secteurs des services financiers et pharmaceutique. Le chiffre d'affaires de PEL était de l'ordre de 1,9 G$ US pour l'exercice 2019, dont environ 40 % provenaient de l'extérieur de l'Inde.

Dans le secteur des services financiers, Piramal Capital & Housing Finance Limited (PCHFL), une filiale en propriété exclusive de Piramal Enterprises Limited, est enregistrée comme une société de financement de l'habitation auprès de la National Housing Bank (NHB) et offre une vaste gamme de produits financiers de gros et de détail dans de multiples secteurs. Le groupe compte des partenariats de longue date avec des investisseurs institutionnels de premier plan tels que l'OIRPC, l'APG et la Caisse. IndiaRF, la plateforme d'investissement dans des actifs en difficulté en partenariat avec Bain Capital Credit, investi dans des actions ou dans des titres de créance dans l'ensemble des secteurs (autres que l'immobilier). PEL détient aussi des placements en actions dans Shriram Group, l'un des principaux conglomérats financiers en Inde.

Dans le secteur pharmaceutique, grâce à des capacités de fabrication de bout en bout réparties dans 13 installations à l'échelle mondiale et à un vaste réseau de distribution mondial vers plus de 100 pays, PEL vend un portefeuille de produits pharmaceutiques différenciés de niche et offre une gamme complète de services pharmaceutiques (notamment dans les domaines des injectables, des principes pharmaceutiques actifs très puissants, etc.). PEL renforce aussi sa présence dans le segment des biens de consommation en Inde.

PEL est cotée à la BSE Limited et au National Stock Exchange of India Limited en Inde.

Pour de plus amples informations, visitez : piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

