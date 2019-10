La Caisse et Piramal Enterprises Limited renforcent leur partenariat

MUMBAI, Inde et MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce un investissement dans Piramal Enterprises Limited (PEL), un important groupe financier et industriel de l'Inde, présent dans les domaines des services financiers, du développement et de la fabrication de médicaments, et de la gestion de renseignements en santé. La Caisse fera l'acquisition de débentures convertibles d'une valeur de 250 M$ US de PEL.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Piramal Enterprises Limited, une société dont l'approche en matière de création de valeur cadre bien avec les objectifs à long terme de la Caisse à titre d'investisseur institutionnel mondial », a indiqué Anita M. George, première vice-présidente et chef des Partenariats stratégiques - Marchés en croissance, à la Caisse. « Cette transaction démontre une fois encore l'engagement de la Caisse d'investir dans différents secteurs de l'économie indienne. »

Cette transaction renforce un partenariat existant entre PEL et la Caisse qui a vu le jour avec un premier investissement en 2017, y compris la création d'une plateforme de coinvestissement dans le secteur de l'immobilier résidentiel avec la filiale immobilière de la Caisse, Ivanhoé Cambridge.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

Piramal Enterprises Limited (PEL), une des grandes entreprises diversifiées de l'Inde, est présente dans les domaines pharmaceutiques, de la gestion des renseignements sur les soins de santé et des services financiers. Le chiffre d'affaires consolidé de PEL s'est établi à plus de 1,6 G$ US pour l'exercice 2018, dont 46 % en provenance de l'extérieur de l'Inde.

Dans le secteur pharmaceutique, PEL intervient dans l'ensemble de la chaîne de production pour 13 sites mondiaux et un réseau de distribution mondial couvrant plus de 100 pays. L'entreprise vend un éventail de produits pharmaceutiques adaptés à des créneaux et fournit un ensemble complet de services pharmaceutiques (notamment dans les domaines des produits injectables et des ingrédients pharmaceutiques actifs hautement efficaces (HPAPI)). PEL est aussi en train de renforcer sa présence dans le segment des produits de consommation en Inde.

Dans le secteur de l'analyse des données sur les soins de santé, PEL est le principal fournisseur de produits et de services d'analyse destinés aux principaux groupes mondiaux du secteur pharmaceutique, de la biotechnologie et de la technologie médicale.

En ce qui concerne les services financiers, PEL offre des opportunités de financement en gros et du commerce de détail (y compris le financement résidentiel) dans l'immobilier et d'autres secteurs. Le groupe des Finances corporatives (CFG) de la division vise à fournir des solutions de financement personnalisées aux entreprises de tous les secteurs. La division a également étendu ses activités de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) en créant un groupe de prêt corporatif aux entreprises émergentes. Le total des fonds sous gestion de toutes ces entreprises s'élève à plus de 7 G$ US. PEL possède également Piramal Fund Management, une société de gestion de fonds fiduciaires qui conseille les investisseurs institutionnels et du commerce de détail par le biais de stratégies personnalisées et de mandats avec des comptes distincts liés à ses partenariats stratégiques avec des fonds de pension mondiaux de premier plan tels que CPPIB, APG et Ivanhoé Cambridge. La division a également lancé une plateforme d'investissement dans les actifs en difficulté avec Bain Capital Credit, qui investira dans des actions et/ou des dettes dans des actifs de différents secteurs (autres que l'immobilier) afin de mener une restructuration en prenant activement part au redressement. PEL a également des investissements en actions à long terme d'une valeur d'environ 1 G$ US dans le groupe Shriram, un conglomérat financier de premier plan en Inde.

PEL est cotée à la BSE Limited et au National Stock Exchange of India Limited en Inde.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Maxime Chagnon, Chef des relations médias mondiales, Caisse de dépôt et placement du Québec, +1 514 847 5493, mchagnon@cdpq.com

Related Links

https://www.cdpq.com/