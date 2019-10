La Caisse et le RREO s'associent au vétéran de l'industrie Anurag Chandra pour lancer une plateforme d'assurance

La nouvelle plateforme est axée sur l'acquisition et la démutualisation de compagnies d'assurance dommages et d'assurance vie

NEW YORK, MONTRÉAL et TORONTO, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Constellation Insurance Holdings (« Constellation »), fondée par Anurag Chandra, ancien chef de la direction de Prosperity Life Insurance Group (« Prosperity »), a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était associée à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») et au Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario (« RREO ») et que ces investisseurs fondateurs avaient fourni un capital initial de 500 millions de dollars américains. La Caisse et le RREO sont deux des plus importants investisseurs institutionnels en Amérique du Nord ; ensemble, ils géraient des actifs nets de plus de 500 G$ CA au 30 juin 2019.

« Constellation prévoit acquérir des actions d'assureurs et investir dans des assureurs mutuels nord-américains qui recherchent du capital de croissance, de meilleures cotes, des économies d'échelle et une rémunération à base d'actions tout en maintenant leur structure de gestion indépendante, leur identité de marque, leurs opérations et leur culture d'entreprise », a déclaré Anurag Chandra, fondateur, président et chef de la direction de Constellation. « L'offre et le marché cible de Constellation sont différents de ceux d'autres plateformes d'assurance, qui mettent l'accent sur l'accumulation d'actifs, la réassurance de blocs d'anciens produits ou qui ont des horizons de placement à plus court terme, ce qui encourage des réductions substantielles des dépenses et limite l'investissement dans la croissance interne de nouvelles entreprises. »

« Nous croyons que ce nouveau partenariat, qui jumelle une combinaison de compétences uniques à un horizon de placement flexible, offrira un avantage concurrentiel à Constelletion », a expliqué Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés, à la Caisse. « Nous sommes enthousiastes de travailler en collaboration avec les équipes de direction des compagnies d'assurance afin d'appuyer leurs activités actuelles et de trouver de nouvelles possibilités de croissance. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à la Caisse avec Anurag Chandra, qui possède une solide expérience dans le secteur de l'assurance, où il a notamment réussi des acquisitions, des démutualisations, des retournements et des rétablissements. En tant que chef de la direction de Prosperity, il a mis sur pied une plateforme d'assurance à forte croissance attrayante, qui a généré des rendements exceptionnels pour les investisseurs et des résultats favorables pour les principales parties prenantes », a affirmé Jane Rowe, première directrice générale, Actions du RREO. « Nous nous attendons à ce que ce partenariat avec Constellation et la Caisse crée une valeur importante pour nos parties prenantes. »

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Avec un actif net de 201,4 G$ au 30 juin 2019, il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un rendement net total annualisé de 9,7 % depuis sa création en 1990 (sauf mention contraire, tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2018). Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau régional d'Asie-Pacifique est situé à Hong Kong et son bureau régional d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique est à Londres. Le régime de retraite à prestations définies, qui est entièrement capitalisé, investit et administre les rentes des 327 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

