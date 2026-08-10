La caisse du RREO dégage un rendement net total de 9,5 % au premier semestre de 2026

Points saillants du premier semestre de 2026 :

L'actif net se chiffre à 303,2 G$.

Le rendement net de l'ensemble de la caisse sur 6 et 12 mois s'élève à 9,5 % et à 14,5 %.

Des rendements à long terme de 7,8 % sur 10 ans et de 9,4 % depuis la création du régime ont été générés.

Le régime est entièrement capitalisé pour une 13e année consécutive et les répondants du régime ont annoncé qu'ils déposeront une évaluation actuarielle auprès des autorités de réglementation pertinentes.

TORONTO, le 10 août 2026 /CNW/ -- Le conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui un rendement semestriel net total de 9,5 % et un revenu de placement net de 26,6 G$. Le rendement net de l'ensemble de la caisse sur un an était de 14,5 %. L'actif net se chiffre à 303,2 G$, en hausse de 23,8 G$ par rapport à la fin de l'année dernière (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2026 et sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire).

« Nous avons connu un bon départ en 2026. Le rendement net de l'ensemble de la caisse est supérieur à notre cible à ce stade-ci de l'année. Ces résultats étaient généralisés : toutes les catégories d'actifs ont connu des rendements positifs, mais les titres de croissance audacieuse, les actions de sociétés ouvertes et les placements sensibles à l'inflation ont le plus contribué au rendement », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « Nous avons entamé le deuxième semestre de l'année sur une bonne lancée pour nous permettre d'atteindre nos objectifs annuels de rendement. »

Comme les obligations du régime s'étendent sur plusieurs décennies, le rendement à long terme est une mesure clé de la réussite. Depuis sa création en 1990, le RREO a généré un taux de rendement net total annualisé de 9,4 %. Le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,7 % et à 7,8 %, respectivement.

Le tableau ci-dessous présente la composition du portefeuille du RREO par catégorie d'actifs pour la période en cours et la fin de l'exercice précédent.

Répartition détaillée de l'actif

Au 30 juin 2026 Au 31 décembre 2025 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions Titres de sociétés ouvertes 61,1 21 % 50,0 18 % Titres de sociétés fermées 48,0 16 % 50,8 19 % Croissance audacieuse 25,9 9 % 15,3 6 % 135,0 46 % 116,1 43 % Titres à revenu fixe 62,7 21 % 61,8 23 % Placements sensibles à l'inflation Marchandises 30,1 10 % 32,1 12 % Ressources naturelles 13,1 4 % 12,1 4 % Protection contre l'inflation 12,5 4 % 11,9 4 % 55,7 18 % 56,1 20 % Actifs réels Biens immobiliers 28,2 10 % 27,9 10 % Infrastructures 44,8 15 % 34,5 13 % 73,0 25 % 62,4 23 % Titres de créance 39,3 13 % 38,3 14 % Stratégies de rendement absolu 24,5 8 % 25,2 9 % Capitalisation et autres1 (91,9) (31) % (87,3) (32) % Placements, montant net2 298,3 100 % 272,6 100 %

État de la capitalisation

Au 1er janvier 2026, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent préliminaire de 31,2 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Les corépondants du régime, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO) et le gouvernement de l'Ontario ont décidé de déposer l'évaluation préliminaire auprès des autorités de réglementation pertinentes.

________________________ 1 Comprend la capitalisation des placements (les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité) et les stratégies de gestion spécifique du risque de change pour l'ensemble de la caisse.

2 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 303,2 G$ au 30 juin 2026 (279,4 G$ au 31 décembre 2025) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 4,9 G$ au 30 juin 2026 (6,8 G$ au 31 décembre 2025).

Nouvelles de l'entreprise

Cathy Cranston a été choisie pour assumer la présidence du conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dès le 1 er janvier 2027. Mme Cranston, qui siège au conseil depuis 2019, a été nommée par le gouvernement de l'Ontario et la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, les corépondants du régime. Elle succédera à l'actuel président du conseil, Steve McGirr , lorsque celui-ci prendra sa retraite à la fin de l'année, après avoir mené à bien l'intégralité de son mandat.

a été choisie pour assumer la du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dès le 1 janvier 2027. Mme Cranston, qui siège au conseil depuis 2019, a été nommée par le gouvernement de l'Ontario et la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, les corépondants du régime. Elle succédera à l'actuel président du conseil, , lorsque celui-ci prendra sa retraite à la fin de l'année, après avoir mené à bien l'intégralité de son mandat. Adam Howard a été nommé au Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour un mandat qui se terminera le 31 décembre 2028. M. Howard a été nommé par le gouvernement de l'Ontario.

a été nommé au Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour un mandat qui se terminera le 31 décembre 2028. M. Howard a été nommé par le gouvernement de l'Ontario. Le RREO a publié sa Stratégie pour le climat 2026-2030; celle-ci fixe une cible de placements en actifs alignés sur la transition climatique de 70 G$ pour 2030, soit des placements sur les marchés privés dans des sociétés qui décarbonent leurs activités ou qui favorisent la transition énergétique mondiale.

Faits saillants sur les placements

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), une société spécialisée dans les vols spatiaux, les télécommunications et l'intelligence artificielle, a fait son entrée à la bourse du NASDAQ, ce qui représente une étape importante pour le premier investissement effectué par Croissance audacieuse RREO. SpaceX a contribué de façon importante au rendement net total de la caisse du RREO au premier semestre.

(SpaceX), une société spécialisée dans les vols spatiaux, les télécommunications et l'intelligence artificielle, a fait son entrée à la bourse du NASDAQ, ce qui représente une étape importante pour le premier investissement effectué par Croissance audacieuse RREO. SpaceX a contribué de façon importante au rendement net total de la caisse du RREO au premier semestre. Nous avons accueilli Integrum à titre de nouvel actionnaire d' Allworth Financial , un cabinet de services-conseils en placements américain agréé, au sein d'un groupe d'investisseurs stratégiques élargi.

, un cabinet de services-conseils en placements américain agréé, au sein d'un groupe d'investisseurs stratégiques élargi. Nous avons investi, aux côtés de notre partenaire de coentreprise DW Effectum Residential , dans le marché résidentiel allemand grâce à l'acquisition de quatre propriétés locatives multifamiliales entièrement louées dans le sud de l'Allemagne.

, dans le marché résidentiel allemand grâce à l'acquisition de quatre propriétés locatives multifamiliales entièrement louées dans le sud de l'Allemagne. Nous avons établi une nouvelle coentreprise immobilière avec Equus Capital Partners ; elle cible des propriétés de base et « de base plus » dans des marchés clés répartis aux États-Unis. La coentreprise a conclu l'acquisition d'Ashton Logistics Park, un portefeuille de deux immeubles industriels de catégorie A situés en Virginie.

; elle cible des propriétés de base et « de base plus » dans des marchés clés répartis aux États-Unis. La coentreprise a conclu l'acquisition d'Ashton Logistics Park, un portefeuille de deux immeubles industriels de catégorie A situés en Virginie. Nous avons participé au financement en appui à l'essaimage de Kraken de l'entreprise parente Octopus Energy Group. Kraken est une plateforme technologique pour le secteur de l'énergie au Royaume-Uni qui fournit des logiciels et des solutions d'intelligence artificielle aux services publics.

de l'entreprise parente Octopus Energy Group. Kraken est une plateforme technologique pour le secteur de l'énergie au Royaume-Uni qui fournit des logiciels et des solutions d'intelligence artificielle aux services publics. Nous avons codirigé le cycle de financement principal de série F pour Ramp , une plateforme d'opérations financières qui aide les entreprises à simplifier leurs fonctions de finance.

, une plateforme d'opérations financières qui aide les entreprises à simplifier leurs fonctions de finance. Nous avons acquis un portefeuille de redevances sur des minéraux critiques en Australie-Occidentale. Le portefeuille nous permet d'avoir des placements dans le lithium, l'étain et le tantale.

en Australie-Occidentale. Le portefeuille nous permet d'avoir des placements dans le lithium, l'étain et le tantale. Nous avons codirigé une transaction visant des actions secondaires dans Vinted , un marché virtuel européen de biens d'occasion de premier plan.

, un marché virtuel européen de biens d'occasion de premier plan. Après la fin de la période, nous avons conclu la vente de toutes nos participations dans Aethon III LLC , Aethon United LP et les entités et participations connexes. Les actifs d'Aethon dans le secteur du gaz naturel sont principalement situés dans la formation de schistes de Haynesville.

, et les entités et participations connexes. Les actifs d'Aethon dans le secteur du gaz naturel sont principalement situés dans la formation de schistes de Haynesville. Après la fin de la période, nous avons conclu une entente en vue de vendre une participation de 40 % dans Caruna, la plus importante société de distribution d'électricité de Finlande.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 303,2 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2026. Le RREO est un régime de retraite à prestations définies entièrement capitalisé qui investit dans un large éventail de catégories d'actifs afin d'assurer la sécurité financière à la retraite à 346 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr-ca et suivez-nous sur LinkedIn.

Relations avec les médias

Dan Madge

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Courriel : [email protected]

Note aux rédacteurs en chef : veuillez consulter la pièce jointe ci-dessous

États financiers intermédiaires 2026 (PDF)

Énoncés prévisionnels

La présente communication contient des renseignements et des énoncés prospectifs (ensemble, les « énoncés prospectifs ») dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO.

Les énoncés prospectifs englobent tous les renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « contribuer », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires.

Du fait que les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont explicitement présentés ou implicites. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ce genre de renseignements ou d'énoncés en raison de leur incertitude inhérente.

Les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport provisoire ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO.

Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard, sauf si la loi l'oblige.

SOURCE Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario