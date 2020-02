La Caisse devient l'actionnaire le plus important d'Alstom à la suite de l'acquisition annoncée de Bombardier Transport

L'investissement de la Caisse dans Alstom totalisera jusqu'à 2,78 G€ (4,0 G$ CA)

À la clôture de la transaction, la Caisse détiendra environ 18 % des actions d'Alstom et deux sièges au conseil d'administration

Alstom renforce son leadership dans la mobilité durable, un secteur porteur profitant de fortes tendances liées à l'urbanisation et au climat

Une présence renforcée et des occasions de croissance au Québec, avec un siège social pour les Amériques, supervisant le travail de 13 000 employés de cette région

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'acquisition proposée de Bombardier Transport par Alstom, la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Alstom visant la conversion de son investissement actuel dans Bombardier Transport en actions d'Alstom. La Caisse annonce également un investissement additionnel dans Alstom de 700 M€. Le montant total de l'investissement s'établira entre 2,63 G€ et 2,78 G€, en fonction des conditions de clôture. Les actions d'Alstom seront acquises par la Caisse à un prix de 44,45 € par action.

Avec cette transaction, la Caisse deviendra l'actionnaire le plus important d'Alstom, en détenant environ 18 % de la société, en fonction des conditions de financement et de clôture. À ce titre, la Caisse nommera également deux représentants au conseil d'administration de la société, ainsi qu'un observateur.

La transaction annoncée aujourd'hui est le résultat d'un travail d'analyse rigoureux et de discussions entreprises il y a plusieurs mois. « La combinaison des activités de Bombardier Transport avec celles d'Alstom, reconnu pour ses capacités de gestion et d'exécution de projets, vient renforcer le leadership de la société dans la mobilité durable, à l'échelle mondiale. C'est un investissement dans une société très bien positionnée pour tirer parti de la croissance d'un secteur porteur. Celui-ci s'inscrit aussi directement dans notre stratégie et produira des rendements attrayants pour nos déposants à long terme », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

« En plus de ce potentiel important de création de valeur pour nos déposants, cette transaction offre des opportunités de croissance et de développement d'expertises au Québec dans un secteur en expansion puisqu'il bénéficiera du mouvement d'urbanisation dans plusieurs régions du monde et de la préoccupation grandissante pour les changements climatiques », a ajouté M. Emond.

La valeur de la détention de la Caisse dans Bombardier Transport, qui sera convertie en actions d'Alstom, reflète le rendement annuel de 15 % prévu dans la structure initiale de l'investissement.

Dans le cadre de son entente avec la Caisse, Alstom a également annoncé des engagements ambitieux renforçant ses assises au Québec, qui seront mis en œuvre durant la première année suivant la clôture de la transaction. Ces engagements incluent notamment un siège social pour les Amériques dans le Grand Montréal, où un Chef des Amériques sera basé, un nouveau centre de design et d'ingénierie ainsi que de recherche et développement en hautes technologies, en plus de l'expansion des activités pour les sites manufacturiers de La Pocatière et de Sorel-Tracy grâce à des opportunités accrues basées sur leurs expertises.

La clôture de la transaction est prévue dans la première moitié de 2021. Tous les détails de la transaction, sujette aux approbations des autorités règlementaires et aux conditions de clôture incluses dans l'entente, sont disponibles dans les communiqués émis par Alstom et Bombardier Inc.

Dans le cadre de cette transaction, HSBC a agi à titre de conseiller financier et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r. l. et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de la Caisse.

