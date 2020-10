Un fonds de 250 M$ entièrement dédié aux PME qui feront de la diversité et de

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce la création d'Équité 253, un fonds d'investissement qui vise à accroître la diversité et l'inclusion au sein des PME en croissance du Québec et du Canada. Totalisant 250 M$, Équité 253 représente le plus important fonds jamais créé à l'échelle nationale qui cible concrètement la diversité comme vecteur de développement et d'expansion des entreprises.

« Il a été démontré à plusieurs reprises qu'une plus grande diversité au sein des entreprises engendre une incidence positive sur l'innovation, la gestion des risques, la productivité et la performance financière. C'est pourquoi, avec ce fonds dédié, nous souhaitons encourager les PME à augmenter le nombre de personnes issues de la diversité au sein de leur organisation grâce à un objectif mesurable, et ainsi bénéficier de ce levier supplémentaire de performance », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable de la Caisse.

Les PME sélectionnées devront s'engager à atteindre une représentation d'au moins 25 % de gens issus de la diversité (femmes, membres des minorités visibles ou Autochtones) au sein de leur conseil d'administration, de leur équipe de gestion et de leur actionnariat dans les cinq années suivant la confirmation de leur financement. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, la Caisse s'engage à fournir aux entreprises sélectionnées un accompagnement opérationnel pour la mise en place et l'exécution d'un plan sur mesure en matière de diversité et d'inclusion.

Le fonds Équité 253 offre un investissement de 5 M$ à 30 M$ et vise les PME rentables ainsi que les entreprises technologiques performantes établies au Québec ou ailleurs au Canada. En plus de leurs engagements en matière de diversité, les moyennes entreprises devront démontrer une forte croissance combinée à un historique de profitabilité. Les entreprises du secteur de la technologie devront quant à elles démontrer une croissance importante des ventes, un bon niveau de revenus récurrents et une offre technologique compétitive.

« La Caisse a fait de la diversité et l'inclusion l'une de ses priorités stratégiques en investissement durable. Active depuis plusieurs années pour promouvoir la diversité de genre, la Caisse a élargi la portée de ses actions afin d'aborder encore davantage les questions de diversité ethnoculturelle. La création d'Équité 253 en est le reflet », ajoute Kim Thomassin.

Les entreprises désirant soumettre une demande de financement pourront le faire en remplissant le formulaire au www.cdpq.com/fr/equite25-3. Cette page présente plus d'information sur le fonds, notamment ses critères d'admissibilité ainsi que la composition de son comité stratégique.

