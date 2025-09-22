Cet investissement permettra à Edify d'accélérer sa croissance et de concrétiser sa mission de soutenir la transition énergétique de l'Australie.

MONTRÉAL et SYDNEY, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Edify Energy (Edify), un chef de file australien en énergie renouvelable et en stockage d'énergie par batteries, et le groupe mondial d'investissement La Caisse (anciennement CDPQ) annoncent aujourd'hui la signature d'ententes exécutoires en vertu desquelles La Caisse fera l'acquisition d'Edify et soutiendra sa prochaine phase de croissance.

Une fois finalisée, la transaction, combinée à un financement additionnel en capitaux propres, devrait représenter un investissement d'environ 1 G$ CA (≈1,1 G$ AU). Cet investissement servira à financer l'acquisition d'Edify ainsi que deux projets hybrides intégrés, prêts à construire, combinant la production solaire et le stockage d'énergie par batteries, totalisant 900 MW / 3 600 MWh. Ces projets sont destinés à des partenaires contractuels, Rio Tinto et le gouvernent australien. L'investissement permettra également de soutenir le vaste portefeuille de projets hybrides de l'entreprise, qui dépasse les 11 GW.

Fondée en 2015 par John Cole, Edify est devenue l'une des principales sociétés australiennes dans le secteur de l'électricité verte, avec une expertise couvrant tout le cycle de vie des projets renouvelable : du développement à l'exploitation. L'innovation est au cœur de sa démarche : en 2018, Edify a lancé le premier projet national combinant production solaire et stockage d'énergie par batteries à l'échelle du réseau. Depuis, elle a réalisé 11 projets dans les États australiens de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et de Victoria, totalisant une capacité de plus de 1,1 GW. Ce succès repose sur une équipe hautement qualifiée, dont l'expertise et l'engagement envers des solutions commerciales novatrices ont été déterminants dans la structuration, le financement et la concrétisation de ces projets. En combinant la production d'énergie solaire avec des solutions de stockage avancées, Edify contribue à renforcer la fiabilité du réseau électrique et accélère la transition de l'Australie vers une énergie propre.

« Cette entente avec La Caisse marque un tournant pour Edify, en renforçant sa solidité financière et en lui permettant d'accélérer considérablement la réalisation de de centrales électriques vertes à disposition immédiate. Je suis extrêmement fier de l'entreprise qu'est devenue Edify et de son équipe exceptionnelle qui conçoit et met en œuvre des solutions capables de combler, et même de surpasser, les besoins de nos clients et du réseau. Avec La Caisse, nous avons trouvé le propriétaire idéal pour propulser l'entreprise et faire passer sa position déjà enviable sur le marché à un niveau supérieur », a indiqué John Cole, fondateur et président exécutif.

« Notre acquisition d'Edify témoigne de la crédibilité et de l'expertise de son équipe, ainsi que de son engagement envers l'avenir de l'énergie propre en Australie, » a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef, Infrastructures et Investissement durable à La Caisse. « Grâce à notre capital à long terme et à notre expertise en développement durable, Edify pourra accélérer la réalisation de projets de production et de stockage d'énergie renouvelable à grande échelle, qui contribueront à renforcer le réseau électrique et à faire progresser la décarbonation. Cet investissement reflète notre conviction profonde quant au rôle essentiel que ces technologies continueront de jouer dans la transition énergétique mondiale. »

Certains éléments de la transaction sont soumis aux approbations habituelles en matière de changement de contrôle et de réglementation.

La Caisse a été conseillée par ICA Partners à titre de conseiller financier, et par Clifford Chance à titre de conseiller juridique. Edify a pour sa part été accompagnée par Lazard Australia et Herbert-Smith Freehills Kramer, respectivement à titre de conseiller financier et de conseiller juridique.

À PROPOS D'EDIFY ENERGY

Edify est une entreprise spécialisée dans la production et le stockage d'énergie renouvelable. Chef de file dans le développement et la construction d'infrastructures énergétiques, elle conçoit des solutions de production, de stockage et de réseau visant à soutenir la transition énergétique de l'Australie.

Avec plus de 2 G$ AU investis dans le pays, Edify a développé et financé avec succès des centrales solaires et systèmes de stockage d'énergie par batteries à grande échelle, totalisant une capacité de plus de 1 GW. En plus des projets actuellement en construction, Edify assure l'exploitation de six centrales solaires et de cinq systèmes de stockage d'énergie par batteries qu'elle a elle-même développés, financés et construits. Ensemble, ces installations produisent suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 280 000 foyers australiens.

Edify poursuit le développement d'un vaste portefeuille de projets d'énergie renouvelable et de stockage et s'engage à offrir des solutions novatrices en matière d'énergie verte et propre. Elle intervient à toutes les étapes du cycle de vie des projets, depuis le développement de nouveaux sites en phase initiale jusqu'à la structuration et le financement, la gestion de la construction et l'exploitation à long terme des actifs. Pour en savoir plus, consultez edifyenergy.com.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com ou consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce appartenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

Pour de plus amples informations

ÉQUIPE DES RELATIONS MÉDIAS

+ 1 514 847-5493

[email protected]

SOURCE La Caisse