La Caisse augmente sa participation dans le Groupe Cirque du Soleil

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce aujourd'hui qu'elle augmente sa participation dans le Groupe Cirque du Soleil (le Cirque du Soleil), un chef de file de l'industrie du divertissement live. Dans le cadre de cette transaction, la Caisse rachète la participation du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté. Ce dernier reste toutefois impliqué dans le processus créatif de l'entreprise et y conserve des intérêts économiques.

À l'issue de cet investissement, la Caisse détiendra près de 20 % de l'entreprise. « Nous sommes heureux de renforcer notre présence dans l'actionnariat du Cirque du Soleil, une marque emblématique du divertissement reconnue à travers le monde », a fait valoir Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse. « La Caisse entend continuer d'appuyer le Cirque dans ses projets de développement qui font rayonner la créativité et l'expertise des Québécois, et ce, depuis plusieurs décennies. »

« Je suis heureux de céder ma participation dans le Cirque, que j'ai fondé il y a 35 ans, à des intérêts québécois. Je continuerai à m'impliquer dans le processus créatif des spectacles et, surtout, je continuerai notamment à soutenir et à contribuer au rayonnement de l'industrie du divertissement au Québec via mes autres projets », affirme Guy Laliberté, fondateur du Cirque, de la fondation One Drop et de Lune Rouge.

« La transaction annoncée aujourd'hui est une excellente nouvelle puisqu'elle permet de maintenir un actionnariat québécois important, a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. Je suis également très heureux et fier de pouvoir continuer à miser sur l'expertise de Guy comme conseiller créatif afin de continuer à faire grandir l'entreprise qu'il a fondée en 1984. »

Depuis l'arrivée de la Caisse au capital-actions du Cirque du Soleil en 2015, l'organisation a procédé à trois acquisitions qui lui ont permis de diversifier son offre de produits et ses marchés. Le Groupe Cirque du Soleil emploie actuellement plus de 4 900 personnes, dont plus de 1 500 au siège social de Montréal, et présente près d'une cinquantaine de spectacles permanents et en tournée à travers le monde.

À la suite de cette transaction, TPG demeure l'actionnaire majoritaire du Groupe Cirque du Soleil.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement à travers ses divisions dont Cirque du Soleil, Blue Man Group, VStar Entertainment Group, The Works Entertainment, Cirque du Soleil Événements + Expériences et 4U2C. Le Groupe emploie actuellement plus de 4 900 personnes issues de près de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site leGroupeCirqueduSoleil.com.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Caisse de dépôt et placement du Québec, MAXIME CHAGNON, Chef des relations médias mondiales, +1 514 847 5493, [email protected]; Groupe Cirque du Soleil, CAROLINE COUILLARD, Directrice principale, relations publiques et stratégies de communication, +1 514 723-7646, poste 5431, [email protected]; pour Guy Laliberté, ANNE DONGOIS, Chef des communications, +1 514 826 2050, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/