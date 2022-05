Pour une cinquième année d'affilée, le Gustavson Brand Trust Index place aussi la CAA au premier rang dans la catégorie des assurances

OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Selon la nouvelle édition du Gustavson Brand Trust Index, publiée aujourd'hui, l'Association canadienne des automobilistes (CAA) se classe, pour la troisième année consécutive, au premier rang des marques de confiance au Canada.

La CAA est la seule organisation à figurer dans le top 10 de tous les groupes d'âge, et elle a par ailleurs été nommée compagnie d'assurances la plus fiable pour la cinquième année de suite.

Tim Shearman, président-directeur général de la CAA, s'en réjouit : « Ces résultats témoignent bien de l'engagement des employés de la CAA à donner le meilleur d'eux-mêmes pour servir plus de 6,5 millions de membres de tous âges, d'un océan à l'autre. »

Le rendement des marques tend à varier en fonction de l'âge, mais la CAA se classe parmi les 10 meilleures marques chez les 35 ans et moins, les 35 à 55 ans et les 55 ans et plus. Globalement, elle se hisse dans le top 2 des marques les plus réputées au pays pour une sixième année de suite.

« La CAA est fière des services évolutifs qu'elle fournit dans les domaines du voyage et des assurances, notamment. Elle est également heureuse d'offrir tant de rabais privilégiés à ses membres, et surtout de continuer à les dépanner sur la route », explique Tim Shearman. « Depuis plus d'un siècle, la CAA fait aussi entendre les préoccupations du public voyageur à l'égard de différents dossiers, dont la sécurité routière et la protection des consommateurs. »

Réalisée par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria, cette huitième édition annuelle du Gustavson Brand Trust Index a sollicité plus de 9 000 consommateurs, qui ont évalué 412 marques et entreprises nationales et internationales de renom appartenant à 33 secteurs de l'économie.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de 6,5 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

À propos du Gustavson Brand Trust Index

Le Gustavson Brand Trust Index (GBTI) étudie l'indice de confiance des consommateurs envers une marque, en plus d'examiner les facteurs qui influent sur cet indice et de porter un regard sur les marques qui réussissent bien à ce chapitre. Il s'agit de la seule étude universitaire en son genre. Depuis 2015, le GBTI fait valoir la gestion responsable au sein des organisations, soulignant la nécessité accrue, pour les entreprises du 21e siècle, d'apporter une contribution positive à leurs communautés. En tant qu'école, la Gustavson School of Business est particulièrement bien placée pour évaluer les valeurs des marques et faire comprendre leur importance à l'égard de la confiance des consommateurs dans la société d'aujourd'hui. Formée d'éminents chercheurs, l'équipe du GBTI mesure la perception globale des consommateurs envers près de 400 marques canadiennes et souligne l'apport important des valeurs d'entreprise.

