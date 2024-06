TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Henrique Bilbao, vice-président de l'internationalisation de l'ACATE, l'association technologique de l'État de Santa Catarina, au Brésil, Peter Hawkins, coprésident du conseil de la Brazil-Canada Chamber of Commerce (BCCC), et leurs délégués se sont joints à Guillaume Légaré, chef, Amérique du Sud, Bourse de Toronto, pour fermer les marchés.

La Brazil-Canada Chamber of Commerce et la délégation technologique de l’ACATE ferment les marchés, Mardi 18 juin 2024

L'ACATE est une association qui regroupe plus de 1 700 entreprises et institutions technologiques de l'État de Santa Catarina, au Brésil. Depuis 2017, l'ACATE est reconnue comme l'un des cinq principaux incubateurs dans le monde : elle fait la promotion du développement du secteur technologique au moyen de l'innovation, de la coopération et de l'internationalisation. Sa mission commerciale au Canada vise à mettre en valeur le potentiel du Canada comme plateforme permettant aux sociétés technologiques brésiliennes de commercialiser leurs solutions à l'échelle mondiale ainsi qu'à lancer sa division canadienne, en collaboration avec la Brazil-Canada Chamber of Commerce (BCCC).

Fondée il y a plus de 50 ans, la Brazil-Canada Chamber of Commerce est un organisme à but non lucratif ayant pour objectif de favoriser le commerce et l'investissement bilatéraux entre le Canada et le Brésil.

