La TSX souligne le plus important PAPE du secteur des technologies jamais réalisé au Canada à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture des marchés virtuelle

TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - La Bourse de Toronto (« TSX ») a annoncé aujourd'hui que la négociation des titres de TELUS International (Cda) Inc. (« TELUS International »), filiale de TELUS Corporation (TSX : T), société établie à Vancouver, a débuté plus tôt aujourd'hui sous le symboleTSX : TIXT.

Le premier appel public à l'épargne (« PAPE ») et le reclassement de titres de TELUS International doivent mobiliser 925 millions de dollars américains, de sorte que l'opération constitue le plus important PAPE du secteur des technologies jamais réalisé à la TSX, en termes de produit total mobilisé. Ce PAPE historique est également l'un des plus importants conclus à la TSX également en termes de produit total mobilisé.

« Le premier appel public à l'épargne de TELUS International représente un moment historique pour les membres de notre équipe partout dans le monde. Au cours des quinze dernières années, grâce à la passion, au talent et à l'innovation de son équipe à l'échelle mondiale, TELUS International a évolué sur le plan organisationnel, faisant sa marque mondialement en matière de leadership, d'excellence du service à la clientèle, de transformation numérique et d'entraide dans les collectivités où les membres de son équipe vivent, travaillent et offrent leurs services, a mentionné Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Élément de la stratégie de croissance dynamique de TELUS, TELUS International entreprend un nouveau chapitre de son parcours. Tous les membres de l'équipe de TELUS sont ravis de voir leurs collègues en position de réaliser leurs objectifs de croissance future, notamment en générant des résultats positifs pour nos clients, les actionnaires et nos collectivités. Nous sommes fiers d'appuyer et de contribuer à l'évolution passionnante et continue de TELUS International. »

« La TSX est très fière d'accueillir TELUS International, chef de file mondial des services numériques de nouvelle génération, a mentionné Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital, Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX. Le secteur des technologies poursuit sur sa lancée à la TSX, comme en témoigne le nombre croissant de sociétés qui se tournent vers nos marchés pour mobiliser du capital de croissance. La TSX est déterminée à soutenir la réussite à long terme de sociétés comme TELUS International et à tirer profit de la réputation du Canada en tant que centre d'innovation international parmi les entrepreneurs et les investisseurs. Au nom de l'ensemble du personnel de la TSX, nous félicitons toute l'équipe de TELUS International pour cette réalisation d'envergure historique qui place la société au côté d'entreprises canadiennes telles que Canadien National, Manuvie et GFL. »

TELUS International est un chef de file en matière d'innovation de l'expérience client associée aux services numériques. Elle conçoit, façonne et fournit des solutions de nouvelle génération pour le compte de marques mondiales et visionnaires. Les services de l'entreprise sont adaptés au cycle de vie complet des projets de transformation numérique de ses clients, lesquels peuvent tirer avantage plus rapidement de technologies numériques d'avant-garde qui contribuent à améliorer leurs résultats commerciaux.

« L'entrée de TELUS International à la Bourse de Toronto aujourd'hui constitue un jalon vraiment remarquable. Nous façonnons une nouvelle catégorie d'activités au carrefour des technologies de l'information numériques et de l'expérience client numérique. Nous sommes plus que jamais enthousiastes à l'idée de ce qui attend les membres de notre équipe, nos précieux clients et les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités, alors que nous continuons de bâtir sur l'héritage, la fondation et les valeurs solides de notre société mère, TELUS, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Dans les circonstances extraordinaires qui prévalent depuis près d'une année, il a été clairement démontré que la puissance de la technologie numérique représente un atout essentiel à la réussite commerciale. En tant que partenaire innovant, agile et fiable, TELUS International est, j'en suis persuadé, exceptionnellement bien positionnée pour aider les marques qu'elle appuie à se démarquer sur le marché et à accentuer la fidélité et la croissance de leurs clientèles. Je suis reconnaissant de l'engagement continu de notre équipe et du soutien incessant de nos précieuses parties prenantes en cette journée marquante que nous soulignons ensemble. »

Plus tôt ce matin, MM. Entwistle et Puritt et l'équipe de TELUS International ont souligné l'inscription à la cote de la société à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture des marchés virtuelle.

Au 31 décembre 2020, le nombre de sociétés du secteur des technologies inscrites à la cote de la TSX et de la Bourse de croissance TSX était de 220 et leur capitalisation boursière s'élevait globalement à près de 331 milliards de dollars.

