MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyen et lourd entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui que le personnel du NYSE Regulation de la Bourse de New York (« NYSE ») a décidé d'entamer des procédures pour retirer de la cote de la NYSE les bons de souscription de la Société dont la date d'expiration tombe le 6 mai 2026 - symbole boursier LEV.WS - permettant d'acquérir des actions ordinaires de la Société. La négociation des bons de souscription a été suspendue immédiatement. La négociation des actions ordinaires de la Société - symbole boursier LEV - et d'une autre série de bons de souscription dont la date d'expiration tombe le 15 décembre 2027 - symbole boursier LEV.WS.A - se poursuivra à la NYSE.

NYSE Regulation a déterminé que les bons de souscription ne conviennent plus à la négociation boursière en raison de « niveaux anormalement bas du prix de vente », conformément à l'article 802.01D du NYSE Listed Company Manual.

La Société évalue l'opportunité de demander la révision de cette décision par la NYSE. La NYSE demandera à la Securities and Exchange Commission de radier les bons de souscription une fois toutes les procédures applicables achevées, y compris tout appel de la décision du personnel du NYSE Regulation par la Société.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (collectivement, les « énoncés prospectifs »), notamment des énoncés relatifs aux opinions et aux attentes de Lion, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », « continuer », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d'autres expressions similaires, notamment l'emploi du futur ou du conditionnel, et d'autres termes semblables qui prédisent ou indiquent des tendances ou des événements futurs ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement des tels termes qui permettent de les identifier. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que Lion a jugées raisonnables au moment où elles ont été formulées. Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion à la lumière de l'expérience de son équipe de direction et de sa perception des tendances passées, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes parce qu'ils reposent sur des événements et des circonstances qui pourraient ou non éventuellement se produire. Pour de plus amples renseignements sur les estimations, les hypothèses, les risques et les incertitudes qui sous-tendent certains des énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué, veuillez consulter la rubrique 23.0, « Facteurs de risque », du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2023 et d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières canadiennes compétentes et de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports de gestion intermédiaires de la Société. Nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la direction de Lion, qui ne peut ni les maîtriser ni les prévoir. Tous les énoncés prospectifs imputables à Lion ou à des personnes agissant en son nom sont visés dans leur ensemble par les mises en garde et les facteurs de risque qui figurent dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2023 et d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières canadiennes compétentes et de la Securities and Exchange Commission. Compte tenu de ces risques, de ces incertitudes et de ces hypothèses, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Lion n'a aucune obligation, et se dégage expressément de tout devoir, de mettre à jour, de réviser ou d'examiner toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Pour de plus amples renseignements : MÉDIAS / INVESTISSEURS : Patrick Gervais, Vice-président, Camions et Affaires publiques, [email protected], 514 992-1060